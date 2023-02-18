В сети раскритиковали новый трек Потапа: "оскверняет деятельность волонтеров"

Рэпер представил новый трек "Волонтер", в клипе к которому показаны кадры как украинские волонтеры отстраивают дома, разрушенные в результате российских обстрелов. Однако ряд пользователей сети раскритиковал текст песни.

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Украинский продюсер, шоумен и исполнитель Потап выпустил новую песню "Волонтер", в которой он поет о деятельности волонтеров, которые доставляют все необходимое для военных и помогают гражданским. Украинцев возмутили строки песни, где говорится о девушке, которая "ночи провела с ребятами, бойцами, волонтерила".

В своем Instagram-аккаунте Потап рассказал, что вдохновился на создание песни когда посетил батальон "Добробат". Также он поблагодарил каждого сознательного украинца, который на своем фронте работает над победой.

Однако общественность раскритиковала некоторые строчки из песни "Волонтер".

Волонтер-парамедик Анастасия Шевченко высказалась о строках из песни "Ой мама, не спрашивай с кем была, и где ночи провела, я была с ребятами, бойцами, я волонтерила".

"Е***ие вы артисты, ну вот что с вами не так ли?! На скриншоте – цитата из новой песни Потапа, солиста группы MOZGI, заслуженного артиста Украины. Песня называется "Волонтер". Она о волонтерах. И волонтерство. И "мама ама волонтер". Волонтерский гимн, можно сказать. И это всего два месяца прошло с момента, когда Калуш выгребал за "воля — это девушка, которая любит дом, только русским бы не дала". Ну вот как? Или это какой-то новый тренд — рыгнуть псевдопатриотическую х**ню с сексуальным подтекстом, получить заслуженных пи***лей и объяснять, что "мы не это имели в виду"? Я зла как собака. Морали не будет. Заслуженные артисты — это артисты, которых мы заслужили", – написала девушка.

Пользователи сети критиковали Потапа из-за примитивности текста и высказали мнение, что трек обесценивает деятельность волонтеров. Некоторые комментаторы советовали Потапу "удалить песню" и напоминали ему о пребывании за границей.

Также против такого творчества высказалась новая девушка украинского ведущего Владимира Остапчука — журналистка Екатерина Полтавская. В своем Instagram она опубликовала серию историй с критикой трека "Волонтер".

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Проект "Добробат", над которым работают добровольческие батальоны волонтеров, после выпуска песни поблагодарил Потапа за "творчество, которое придает силы".

Певица Настя Каменских, в свою очередь, публично похвалила мужа, чем развеяла постоянные слухи об их разводе.

"С премьерой, Потап. Песня о невероятно важных и сильных людях – наших волонтерах", — написала артистка и сопроводила текст сердечком.

Фото: Скриншот

От Потапа пока не поступало комментариев по поводу возмущений его новым треком в сети.

[ + – ] Потап - Волонтер (клип)

Напомним, в январе СМИ писали, что Настя Каменских рассказала правду об отношениях с Потапом.