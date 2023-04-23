"Знімав штани у Москві". Ігор Кондратюк розкритикував Потапа та Руслана Ханумака за їхні нові пісні

Продюсер вважає: краще нехай українці слухатимуть "шароварщину" та "байрактарщину", ніж російські пісні.

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61-річний український продюсер Ігор Кондратюк розкритикував Потапа та Руслана Ханумака за їхні "воєнні" пісні. Своїми думками ведучий поділився в новому інтервʼю.

Ведуча програми розмовляла з Кондратюком на тему нових українських пісень, створених в умовах повномасштабної війни. Зокрема вона показала кліпи на пісню "Волонтер" Потапа та "Дика Дичка" Руслана Ханумака.

"Після кліпу "Дика Дичка" кліп Потапа не здається таким поганим. Хоча Потап не знає нічого про волонтерів. Загалом, ганебна історія. Ось просто тупо, навіщо вони це зробили? Потап не попав у значення слова волонтер", — зазначив український продюсер.

Зокрема Кондратюк зізнався, що 20 лютого 2022 вони з Потапом знімалися в одному телевізійному шоу, яке, швидше всього, вже і не вийде на екрани. Попри те, що Потап розповідав, що за тиждень до повномасштабного вторгнення він виїхав з Настею Каменських до Іспанії.

"Він був ведучим, а я — учасником. Я прийшов і кажу йому "привіт", а він крізь зуби "привіт". Знає, що я його критикував за те, що він знімав штани у Москві", — пригадав скандальну ситуацію зі співаком Кондратюк.

Ігор Кондратюк розкритикував Потапа та Руслана Ханумака

Втім, продюсер вважає, що краще українці слухатимуть "шароварщину" та "байрактарщину", ніж російські пісні. Також він засудив дії Ані Лорак та Світлани Лободи, а Макса Барських "вибачив", адже той вчасно схаменувся та навіть пройшов військову підготовку.

Нагадаємо, Настя Каменських прокоментувала чутки про розлучення з Потапом.

Також Фокус писав про критику Олегом Скрипкою Наді Дорофєєвої та Потапа за українські пісні.