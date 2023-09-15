Настя Каменських переклала свої хіти українською (відео)

Артистка випустила мініальбом "Хіти UA", у якому по-новому зазвучали вже відомі пісні.

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36-річна українська співачка Настя Каменських переклала свої хіти українською мовою. Про це зірка сцени розповіла в Instagram.

15 вересня 2023 року дружина Потапа випустила мініальбом "Хіти UA", у який увійшли україномовні версії її хітів. Перед цим артистка перевипустила пісню "Цеємояніч".

До нового альбому увійшли такі треки, як "Дівчата рулять", "Червоне вино", "Попа як у Кім". Також NK повідомила про вихід нової пісні незабаром.

"З самого початку сольного проєкту NK я випустила багато треків українською, які стали справжніми хітами і яким тисячі людей підспівували на концертах", — зазначила співачка, додавши, що бачить, з яким захватом та теплом її фанати сприймають переспівані хіти під час виступів.

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Настя Каменських

"У мене завжди були пісні як українською, іспанською, так і англійською мовами. І незважаючи на те, що у моєму репертуарі завжди було багато пісень українською, є пісні, які дуже полюбилися слухачам, їх завжди чекають", — розповіла українська артистка.

"Єєєє, дочекались, тепер будуть на повторі!", "Вже біжимо вчити текст, щоб співати українську версію на концертах!", "Мед для вушок", — реагують фанати співачки на реліз її мініальбому.

Одна з перекладених пісень Насті Каменських

Нагадаємо, Потап показав, як проводить час з Настею Каменських та своїм сином від Ірини Горової.

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