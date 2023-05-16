"Піар на війні": у мережі розкритикували Каменських за "благодійний конкурс"

Українська співачка вирішила розіграти серед своїх підписників автомобіль та iPhone, пообіцявши відправити 100 тисяч гривень на збір для ЗСУ. Однак деякі користувачі мережі назвали ініціативу артистки недоречною.

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Українська співачка Настя Каменських оголосила про запуск "благодійного конкурсу", в рамках якого можна виграти автомобіль. Артистка також пообіцяла відправити 100 тисяч на потреби ЗСУ. Ініціатива викликала невдоволення серед деяких українців, які назвали таку ініціативу несвоєчасною.

"Тому ми разом з організаторами вирішили влаштувати благодійний конкурс, в якому хтось із вас отримає цей неймовірний автомобіль Infiniti. А донат 100 000 грн я відправлю в збір на авто для Нацгвардії України, батальйону "Азов", що відкрився в рамках туру "Я-Україна" ", — йдеться у публікації Каменських.

Співачка зазначила, що єдиною умовою для участі є підписка на кілька сторінок в Instagram. Окрім того, артистка пообіцяла розіграти iPhone.

Настя Каменських запустила "благодійний конкурс"

Частина користувачів мережі назвали конкурс недоречним, вказавши, що відправити автомобіль чи пожертву українським бійцям можна і без проведення розіграшу.

"Піар на війні — це низько", — написав один із критиків.

"Може краще відразу віддати машину на фронт. Навіщо цей розіграш?" — зазначив ще один коментатор.

Деякі українці також дорікнули Каменських за те, що вона "чистить" негативні коментарі під публікацією з розіграшем.

Співачці пред'явили "піар на війні"

Настю Каменських розкритикували у мережі

Настю Каменських дорікнули видалення коментарів

Нагадаємо, що 18 лютого чоловік Насті Каменських, продюсер та шоумен Олексій Потапенко, відомий як "Потап", випустив трек "Волонтер", який також розкритикували користувачі мережі через те, що той нібито "поганює діяльність волонтерів".

Ми також повідомляли, що український продюсер Ігор Кондратюк розкритикував Потапа та Руслана Ханумака за їхні "військові" пісні. Втім, продюсер вважає, що краще українці слухатимуть "шароварщину" та "байрактарщину", ніж російські пісні.

Ще ми писали про те, що лідер українського гурту ВВ Олег Скрипка назвав виконавців Надію Дорофєєву та Олексія Потапенка "патріотичними циніками" за їхню творчість українською мовою. За словами артиста, ці виконавці є "бізнесменами сцени", які просто збудували собі кар'єру.