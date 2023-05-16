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Стиль жизни

"Пиар на войне": в сети раскритиковали Каменских за "благотворительный конкурс"

Настя Каменских, певица, конкурс, розыгрыш, благотворительность
Фото: Instagram | Настя Каменских

Украинская певица решила разыграть среди своих подписчиков автомобиль и iPhone, пообещав отправить 100 тысяч гривен на сбор для ВСУ. Однако некоторые пользователи сети сочли инициативу артистки неуместной.

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Украинская певица Настя Каменских объявила о запуске "благотворительного конкурса" в рамках которого можно выиграть автомобиль. Артистка также пообещала отправить 100 тысяч на нужды ВСУ. Инициатива вызвала недовольство среди некоторых украинцев, назвавших подобную инициативу несвоевременной.

"Поэтому мы вместе с организаторами решили устроить благотворительный конкурс, в котором кто-нибудь из вас получит этот невероятный автомобиль Infiniti. А донат 100 000 грн я отправлю в сбор на авто для Нацгвардии Украины, батальона "Азов", открывшегося в рамках тура "Я-Украина", — говориться в публикации Каменских.

Певица отметила, что единственным условием для участия является подписка на некоторое количество страниц в Instagram. Кроме того, артистка пообещала разыграть iPhone.

Настя Каменских, певица, конкурс, розыгрыш, комментарии Fullscreen
Настя Каменских запустила "благотворительный конкурс"

Часть пользователей сети сочли конкурс неуместным, указав, на то, что отправить автомобиль или пожертвование украинским бойцам можно и без проведения розыгрыша.

"Пиар на войне — это низко", — написал один из критиков.

"Может лучше сразу отдать машину на фронт. Зачем этот розыгрыш?", — отметил еще один комментатор.

Некоторые украинцы также упрекнули Каменских в том, что она "чистит" негативные комментарии под публикацией с розыгрышем.

Настя Каменских, певица, конкурс, розыгрыш, комментарии Fullscreen
Певице предъявили "пиар на войне"
Настя Каменских, певица, конкурс, розыгрыш, комментарии Fullscreen
Настю Каменских раскритиковали в сети
Настя Каменских, певица, конкурс, розыгрыш, комментарии Fullscreen
Настю Каменских упрекнули в удалении комментариев

Напомним, что 18 февраля муж Насти Каменских, продюсер и шоумен Алексей Потапенко, известный как "Потап", выпустил трек "Волонтер", который также раскритиковали пользователи сети из-за того, что тот якобы "оскверняет деятельность волонтеров".

Мы также сообщали, что украинский продюсер Игорь Кондратюк подверг критике Потапа и Руслана Ханумака за их "военные" песни. Впрочем, продюсер считает, что лучше украинцы будут слушать "шароварщину" и "байрактарщину", чем российские песни.

Еще мы писали о том, что лидер украинской группы ВВ Олег Скрипка назвал исполнителей Надежду Дорофееву и Алексея Потапенко "патриотическим циниками" за их творчество на украинском языке. По словам артиста, эти исполнители являются "бизнесменами сцены", которые просто построили себе карьеру.