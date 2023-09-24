Концерт отменила, а деньги взяла: Дрофеева попала в благотворительный скандал в Вене

Концерт был благотворительным в соорганизаторстве культурной организации "Мечта". Артистка отметила, что не может выйти на сцену, потому что не выполнен ее технический райдер.

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Украинская певица Надя Дорофеева, которая 16 сентября должна была выступить в Вене, попала в скандал. Организаторы сообщили, что она получила гонорар, а концерт отменила и отказалась его перенести. Концерт был благотворительным, а артистка отметила, что не может выйти на сцену из-за того, что полностью не выполнен технический райдер. Об этом сообщили организаторы концерта.

"Были ли наши ошибки? Да! Пригласив на благотворительный концерт человека, который с благотворительностью, патриотизмом и профессионализмом не имеет ничего общего. Все делалось для сбора средств нашим военным и медикам на передовую. Наша самая большая ошибка это были стойки для барабанов, которых не было в конечном списке, присланном звукорежиссером Надежды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все оборудование было привезено на локацию, но украинская певица сделала все, чтобы получить деньги в "черную", избежав налогообложения и назвала это благотворительной скидкой.

"Деньги были обманом вытянуты в Вене, с обещанием переноса концерта, ориентировочно в феврале 2024 года. Дорофеева и ее команда получила 8 тысяч евро гонорара. Проезд 2000 евро, отель 700 евро", — заявил представитель ОО "Мрия".

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В свою очередь в команде Дорофеевой сетуют на то, что организаторы не выполнили своих обязательств.

"Команда DOROFEEVA столкнулась с халатностью и полным невыполнением технического райдера и отсутствием технического персонала. И это единственная и главная причина, по которой артистка была вынуждена отменить концерт — впервые за 15 лет карьеры. После отмены они начали звонить нам с незнакомых номеров и шантажировать, что будут обвинять во всем нас. Прикрываясь тем, что они волонтеры и все это была некоммерческая деятельность (что не является правдой: на афише было указано, что только 50% пойдет на благотворительность), организаторы публично начали обвинять артистку и команду в отмене выступления", — говорится в сообщении на странице лейбла POMITNI в Instagram.

Напомним, Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин поженились летом 2023 года.