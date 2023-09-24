Концерт відмінила, а гроші взяла: Дрофєєва потрапила у благодійний скандал у Відні

Концерт був благодійним в співорганізаторстві культурної організації "Мрія". Артистка зазначила, що не може вийти на сцену, бо не виконано її технічний райдер.

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Українська співачка Надя Дорофєєва, яка 16 вересня мала виступити у Відні, потрапила у скандал. Організатори повідомили, що вона отримала гонорар, а концерт скасувала і відмовилася його перенести. Концерт був благодійним, а артистка зазначила, що не може вийти на сцену через те, що повністю не виконано технічний райдер. Про це повідомили організатори концерту.

"Чи були наші помилки? Так! Запросивши на благодійний концерт людину, яка з благодійністю, патріотизмом та професіоналізмом не має нічого спільного. Все робилося задля збору коштів нашим військовим та медикам на передову. Наша найбільша помилка це були стійки для барабанів, яких не було у кінцевому списку, надісланому звукорежисером Надії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що все обладнання було привезено на локацію, але українська співачка зробила все, аби отримати гроші у "чорну", уникнувши оподаткування і назвала це благодійною знижкою.

"Гроші були обманом витягнуті у Відні, з обіцянкою перенесення концерту, орієнтовно у лютому 2024 року. Дорофєєва та її команда отримала 8 тисяч євро гонорару. Проїзд 2000 євро, готель 700 євро", — заявив представник ГО "Мрія".

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Своєю чергою в команді Дорофєєвої нарікають на тому, що організатори не виконали своїх зобов'язань.

"Команда DOROFEEVA зіткнулася з недбалістю та повним невиконанням технічного райдеру та відсутністю технічного персоналу. І це єдина і головна причина, через яку артистка була вимушена скасувати концерт — вперше за 15 років карʼєри. Після скасування вони почали телефонувати нам з незнайомих номерів і шантажувати, що будуть звинувачувати у всьому нас. Прикриваючись тим, що вони волонтери й все це була некомерційна діяльність (що не є правдою: на афіші було вказано, що тільки 50% піде на благодійність), організатори публічно почали звинувачувати артистку та команду у скасуванні виступу", — йдеться у повідомленні на сторінці лейблу POMITNI в Instagram.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін одружились влітку 2023.