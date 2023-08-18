Надя Дорофєєва та Макс Барських представили запальний кліп на спільну пісню (відео)

Новий трек артисти присвятили друзям та українцям, які розкидані по різних куточках Землі.

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Макс Барських та Надя Дорофєєва представили спільну пісню "Ритми" та яскравий кліп до неї. Про це музиканти повідомили у своїх соцмережах.

У відео, режисером якого став Алан Бадоєв, Барських та Дорофєєва "запалили" в нічному полі.

"Півтора року ми не збираємося компаніями, півтора року ми не чуємо сміх та звуки радощів наших близьких. Ми поставили на паузу все те, що так щиро і незабутньо гріло наші серця. Свій смуток, біль, сльози та лють ми перетворили у відчайдушній танок про те, що втрачено, але не забуте", — коментують свій новий трек українські музиканти.

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"Наша дружба народила творчість – ми щасливі створювати українське у рідному Києві!" — додали вони.

Нову пісню Макс Барських та Надя Дорофєєва присвятили друзям та українцям, які розкидані по різних куточках Землі.

Перша дуетна пісня Наді Дорофєєвої та Макса Барських

Втім, у коментарях до відео трапляються багато негативних реакцій слухачів.

"Таке відчуття що прослухав щось з репертуару Камалії… дуже дешевий біт, якесь аматорське аранжування, та і вокал… у обох же непоганий, а тут", "Ало, ну чесно? Цей дует чекали довго. Але такий дешевий — ні, вибачте. Якось із зіверт вийшло, а тут ….", "Чесно, раніше була краща музика, незнаю чому так", — пишуть користувачі мережі.

Перша дуетна пісня Наді Дорофєєвої та Макса Барських

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін одружились влітку 2023.

Також Фокус писав про англомовну пісню Макса Барських про абʼюзивні стосунки.