Макс Барських випустив кліп на англомовну пісню про абʼюзивні стосунки (відео)

Цим треком музикант розпочинає співпрацю з польським лейблом Warner Music Poland.

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33-річний український співак Макс Барських випустив перший кліп на свою англомовну композицію. Відео зʼявилося на YouTube-каналі артиста родом з Херсона.

Микола Бортник (справжнє імʼя та прізвище музиканта) презентував пісню "5 Missing Calls" ("5 пропущених дзвінків"). Лірична композиція з майбутнього англомовного альбому співака розповідає про пережиті ним абʼюзивні стосунки.

Цим треком Макс Барських розпочинає співпрацю з польським лейблом Warner Music Poland. Першими нові композиції українського співака почують на концертах міжнародного туру Bestseller World Tour, який розпочнеться 5 травня у Варшаві.

Нова пісня Макса Барських

"Рекомендую слухати в навушниках із заплющеними очима, уявляючи, що ми разом", — прокоментував свій новий трек музикант. А фанати Барських у коментарях пишуть про схожість пісні із західними композиціями.

Нова пісня Макса Барських

Попри те, що багато років Макс Барських працював на російському ринку, 24 лютого 2022 він висловив свою політичну позицію та заявив, що ніколи більше не поїде до РФ. Артист підтримує ЗСУ та випускає нові треки українською мовою.

Нагадаємо, Макс Барських оголосив про чергову зміну свого псевдоніму.

Також Фокус писав про пісню-обіцянку Макса Барських.