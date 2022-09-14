Макс Барських перетворився на Mick Sunday і "почується добре"

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Макс Барських розпочав новий творчий етап та випустив пісню під псевдонімом Mick Sunday. Що цілком логічно, адже співак планує працювати на американський ринок і вже анонсував вихід англомовного альбому.

"Я мрію говорити з усім світом мовою музики та любові. Ми, українці, знаємо краще за інших про те, яким би складним не було сьогодні, завтра все буде добре. Тому, що ми працюємо над своїм "завтра", — коментує прем'єру в соціальних мережах Макс Барських.

Новий трек, тепер виконавця Mick Sunday, називається "I feel good". Варто зазначити, що кліп на цю пісню змонтовано з роботи 2020 року "Лей, не жалей" режисера Алана Бадоєва. До речі, однією із героїнь відео стала українська фотографиня Соня Плакидюк.

Слухачі наголосили, що трек однозначно відрізняється від попередніх релізів артиста. Але оголені тіла, вечірка та запальні танці припали до душі не всім українським шанувальникам Макса.

Mick Sunday також зазначив, що творчість рятує його у складному життєвому етапі зараз.

"Створення нових пісень допомагало мені рухатися далі і вивело мене з депресії. Чим важчі думки і події, тим яскравішою і світлішою народжувалася пісня", — каже артист.

Раніше Фокус писав, що Макс Барських випустив пісню-обіцянку українською мовою.