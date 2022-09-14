Макс Барских превратился в Mick Sunday и "чувствует себя хорошо"

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Макс Барских начал новый творческий этап и выпустил песню под псевдонимом Mick Sunday. Что в полное логично, ведь певец планирует работать на американский рынок и уже анонсировал выход англоязычного альбома.

"Я мечтаю говорить со всем миром на языке музыки и любви. Мы, украинцы, знаем лучше других о том, каким бы сложным ни было сегодня, завтра все будет хорошо. Потому что мы работаем над своим "завтра", — комментирует премьеру в социальных сетях Макс Барских.

Новый трек, теперь уже исполнителя Mick Sunday, называется "I feel good". Стоит отметить, что клип на эту песню был смонтирован с работы 2020 года "Лей, не жалей" режиссера Алана Бадоева. Кстати, одной из героинь видео стала украинский фотограф Соня Плакидюк.

Слушатели отметили, что трек однозначно отличается от предыдущих релизов артиста. Но обнаженные тела, вечеринка и зажигательные танцы пришлись по душе не всем украинским поклонникам Макса.

Mick Sunday также отметил, что творчество спасает его в сложном жизненном этапе сейчас.

"Создание новых песен помогало мне двигаться дальше и вывело меня из депрессии. Чем труднее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня", — говорит артист.

Ранее Фокус писал, что Макс Барских выпустил песню-обещание на украинском языке.