Макс Барских выпустил песню-обещание на украинском языке (видео)

Ранее артист вступил в ряды ВСУ.

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32-летний украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) презентовал новую песню-обещание на украинском языке. Видео выступления делится на своем YouTube-канале медиахолдинг "1+1".

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Артист родом из Херсона выступил в рамках международного телемарафона "Save Ukraine" в Берлине, где презентовал полную версию песни "Чекай мене", как и обещал ранее, 29 мая 2022.

"Песня родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше", — отмечал Барских на своей Instagram-странице.

[ + – ] Новая песня Макса Барских

Макс Барских активно воюет на информационном фронте с первых дней полномасштабной войны и вступил в ряды ВСУ в качестве резервиста. Певец посетил США в рамках конференции MusicCon, где в очередной раз призвал мировое сообщество не игнорировать войну в Украине.

[ + – ] Макс Барских вступил в ряды ВСУ Фото: max_barskih

Ранее Николай Бортник (Барских активно заговорил о возвращении к своему настоящему имени) уже выпустил отрывок военной колыбельной "Буде весна" и разрывной хит "Don't F**k with Ukraine".

Напомним, Макс Барских планирует изменить сценическое имя и объявил на весь мир, что его зовут Николай Бортник.

Также Фокус писал об инциденте с песнями Макса Барских, вновь появившимися на площадках РФ. Артист объяснил недоразумение.