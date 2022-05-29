Макс Барских объяснил, почему его музыка вновь доступна в российском Apple Music

Певец заявил, что Россией правит преступность, безнаказанность и ложь, таким образом и его песни появились на площадках страны.

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Музыка украинского певца Макса Барских вновь стала доступна на стриминговом сервисе Apple Music для россиян. Хотя с момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины музыкант ограничил прослушивание его песен в России. Об этом пишет российское издание Life.ru.

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Артист отреагировал на новость о том, что его музыка стала доступна в РФ. На своей странице в Instagram он выложил видео в котором рассказал, что его команда уже работает над тем, чтобы ее оттуда удалить.

"Я думаю, весь мир уже увидел, что Россией правит преступность, безнаказанность, беззаконие, ложь, обман и пропаганда. Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны. Но ничего страшного, моя команда уже делает все, чтобы их оттуда удалить", — сообщил он.

Он также обратился к россиянам и сказал, чтобы они наслаждались его музыкой "пока это возможно".

"И помните, ваши кровавые рубли мне не нужны", — заявил певец.

Макс Барских также раскритиковал своих российских коллег. Он заявил, что вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении и спасать Россию от руководящей власти, они превратились в "сливной бачок и сливают свою родину глубоко на дно за эти же самые кровавые рубли".

Напомним, 10 марта Барских заявил, что запрещает свою музыку в России из-за того, что эта страна развязала полномасштабную войну против Украины. Это касается всех телеканалов, радиостанций, фильмов и телесериалов.

3 апреля стало известно, что музыкант вступил в ряды ВСУ и приступил к изучению военного дела.

"С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог представить? Месяц назад все, что было у меня в руках — это микрофон, но теперь времена меняются", — отмечал тогда он.