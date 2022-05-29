Макс Барських пояснив, чому його музика знову доступна у російському Apple Music

Співак заявив, що Росією править злочинність, безкарність і брехня, так і його пісні з'явилися на майданчиках країни.

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Музика українського співака Макса Барських знову стала доступною на стрімінговому сервісі Apple Music для росіян. Хоча з моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України музикант обмежив прослуховування його пісень у Росії. Про це пише російське видання Life.ru.

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Артист відреагував на новину про те, що його музика стала доступною в РФ. На своїй сторінці в Instagram він виклав відео, в якому розповів, що його команда вже працює над тим, щоб її звідти видалити.

"Я думаю, весь світ уже побачив, що Росією керує злочинність, безкарність, беззаконня, брехня, обман і пропаганда. Так і мої пісні з'явилися на майданчиках цієї країни. Але нічого страшного, моя команда вже робить все, щоб їх видалити", — повідомив він.

Він також звернувся до росіян і сказав, щоб вони насолоджувалися його музикою "поки це можливо".

"І пам'ятайте, ваші криваві рублі мені не потрібні", — заявив співак.

Макс Барських також розкритикував своїх колег. Він заявив, що замість того, щоб використати свій голос у правильному напрямку і рятувати Росію від керівної влади, вони перетворилися на "зливний бачок і зливають свою батьківщину глибоко на дно за ці ж криваві рублі".

Нагадаємо, 10 березня Барських заявив, що забороняє свою музику в Росії через те, що ця країна розв'язала повномасштабну війну проти України. Це стосується всіх телеканалів, радіостанцій, фільмів і телесеріалів.

3 квітня стало відомо, що музикант вступив до лав ЗСУ та розпочав вивчення військової справи.

"Із завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг уявити? Місяць тому все, що було в мене в руках — це мікрофон, але тепер часи змінюються", — наголошував тоді він.