Макс Барських випустив пісню-обіцянку українською мовою (відео)

Раніше артист вступив до лав ЗСУ.

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32-річний український співак Макс Барських (Микола Бортник) презентував нову пісню-обіцянку українською мовою. Відео виступу ділиться на своєму YouTube-каналі телеканал "1+1".

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Артист родом із Херсона виступив у межах міжнародного телемарафону "Save Ukraine" у Берліні, де презентував повну версію пісні "Чекай мене", як і обіцяв раніше, 29 травня 2022.

"Пісня народилася як обіцянка про повернення та любов. Уся Україна чекає на повернення кожного з нас. Бо ми можемо зробити її кращою", – зазначав Барських на своїй Instagram-сторінці.

[ + – ] Нова пісня Макса Барських

Макс Барських активно воює на інформаційному фронті з перших днів повномасштабної війни та вступив до лав ЗСУ у ролі резервіста. Співак відвідав США у межах конференції MusicCon, де вкотре закликав світову спільноту не ігнорувати війну в Україні.

[ + – ] Макс Барських вступив до лав ЗСУ Фото: max_barskih

Раніше Микола Бортник (Барських активно заговорив про повернення до свого справжнього імені) уже випустив уривок воєнної колискової "Буде весна" та розривний хіт "Don't F**k with Ukraine".

Нагадаємо, Макс Барських планує змінити сценічне ім'я та оголосив на весь світ, що його звуть Микола Бортник.

Також Фокус писав про інцидент з піснями Макса Барських, які знову з'явилися на майданчиках РФ. Артист пояснив непорозуміння.