"Мене звуть Микола". Макс Барських планує змінити сценічне ім'я

Артист виступив на престижній конференції у США.

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Український співак Макс Барських виступив на конференції MusicCon у межах Billboard Music Awards-2022 у США, де розповів про війну в Україні та заявив про можливість зміни сценічного імені.

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"Я думаю про це. Макс Барських – мій сценічний псевдонім. Моє справжнє ім'я – Микола. Напевно, я зроблю це з часом", – зазначив артист.

[ + – ] Макс Барських на конференції Billboard Music Awards-2022

Співак родом з Херсона поїхав до Америки розповісти широкому загалу про війну в Україні. Він зазначив, що наразі відбувається справжня війна між добром та злом.

Щодо своїх планів на майбутнє, то Барських зізнався, що поки рано про це думати, проте артист пробуватиме виходити на ринок Європи та США.

Також Микола Бортник анонсував нову ліричну пісню "Чекай мене", присвячену українцям, яких війна розкидала далеко від їхнього дому. Реліз треку планується на 29 травня.

А раніше Барських записав воєнну колискову "Буде весна" та розривний хіт "Don't f*ck with Ukraine" (до речі, так і назвали панель на конференції у Лас-Вегасі, яку очолив Макс).

[ + – ] Макс Барських анонсував нову пісню

"Війна розкидала українців по всьому світу, і ми говоримо йому "дякую" за турботу і теплі обійми. Це неможливо переоцінити. Ми завжди будемо вдячні людям і містам, які прихистили наших жінок і дітей, за доброту та чуйність. Але я впевнений, що кожної ночі перед сном українці мріють про повернення у свої домівки, не зважаючи на те, вціліли вони чи стоять у руїнах", — зазначив виконавець у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Макс Барських відповів на чутки у російських ЗМІ, нібито він втік з України. Співаку видали тимчасовий дозвіл на виїзд з України для виступу у США. Після цього він одразу повернеться додому.

Також Фокус писав про причини, чому Макс Барських вирішив вступити до лав ЗСУ.