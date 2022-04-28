Макс Барських розповів, чому пішов до ЗСУ (відео)

Артист розповів, що війна дуже сильно показала єдність українців і він пишається тим, що є громадянином нашої країни.

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Співак Макс Барських, який знявся для Vogue Україна, дав журналу інтерв'ю, в якому розповів, де його застала війна, що робитиме після її закінчення і чому вирішив вступити до лав Збройних Сил. Уривки розмови він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Напередодні вторгнення артист приїхав до офісу, де обговорював плани на майбутнє, а вже 24-го мав на меті летіти до США. Валізи з концертними костюмами він склав наперед. Проте наступного дня виконавець нікуди не полетів.

За словами Максима, про те, що почалася війна, йому 24 лютого рано-вранці повідомила сестра, зателефонувавши й тремтячим голосом сказавши, що "все почалося". Після цього співак насамперед зателефонував своїй мамі, щоб дізнатися, як вона. Пізніше він вивіз її з Херсона.

"Я радий, що не відлетів з України, тому що наступного дня я, напевно, повернувся б назад", — зазначив він.

Вітчизняні ЗМІ облетіли знімки та відео, де Макс Барських — у військовій формі. Він розповідав підписникам, що вступив до лав ЗСУ.

"Одна з головних причин, чому я вступив до ЗСУ, — це бажання підтримати як бійців, так і кожного, хто ніколи не був пов'язаний із військовою справою, але хоче захищати свою країну і зараз відчуває страх. Я теж боявся, і зараз боюся, але коли я перебуваю на навчаннях, у батальйоні, то відчуваю єдність, і стає легше, я вірю, що разом ми непереможні, ну і мені особисто легше, коли я фізично присутній там, де можу бути корисним. Цей мій дім, моє минуле, майбутнє. Це мої близькі. І коли хтось приходить і хоче забрати це, для мене він автоматично стає ворогом", –- пише співак у соцмережі.

Барських зазначає, що зараз у гарячих точках на сході країни багато його друзів та знайомих. Вони захищають країну від агресора. Зі свого боку артист щодня цікавиться, як вони, намагається допомагати їм, збираючи гуманітарну допомогу, екіпірування та багато іншого, щоб підтримати їх.

На питання, що він насамперед зробить після війни, Макс відповів:

"Обійму всіх рідних і близьких. Обійму кожного військового. І поїду з концертами містами України. Я раніше не відчував себе патріотом, адже був, ймовірніше, людиною світу: жив кілька місяців на рік у Штатах, мені це подобалося. Я взагалі-то не раз думав навіть переїхати туди. Але я радий, що цього не сталося. Перебуваючи за кордоном, я б не відчув такої єдності України та українців. А зараз я пишаюся тим, що я українець. Я переконаний, це найсильніший народ у світі".

Нагадаємо, Макс Барських розкритикував росіян за їхнє мовчання, а також прокоментував концерт у Лужниках з нагоди роковин анексії Криму. Він не став мовчати про звірства росіян у Бучі та анонсував нову пісню для ЗСУ.