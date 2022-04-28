Макс Барских рассказал, почему на самом деле пошел в ВСУ (видео)

Артист рассказал, что война очень сильно показала единство украинцев, и он гордится тем, что является гражданином нашей страны.

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Певец Макс Барских, снявшийся для Vogue Украина, дал журналу интервью, в котором рассказал, где его застала война, что будет делать после ее окончания и почему принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил. Отрывки беседы он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Накануне вторжения артист приехал в офис, где обсуждал планы на будущее, а уже 24-го собирался лететь в США. Чемоданы с концертными костюмами он сложил заранее. Однако на следующий день исполнитель никуда не полетел.

По словам Максима, о том, что началась война, ему 24 февраля рано утром сообщила сестра, позвонив по телефону и дрожащим голосом сказала, что "все началось" После этого певец в первую очередь позвонил своей маме, чтобы узнать, как она. Позже он вывез ее из Херсона.

"Я рад, что не улетел с Украины, потому что на следующий день я бы, наверное, вернулся обратно", – отметил он.

Отечественные СМИ облетели снимки и видео, где Макс Барских – в военной форме. Он рассказывал подписчикам, что вступил в ряды ВСУ.

"Одна из главных причин, почему я вступил в ВСУ, – это желание поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать свою страну и сейчас испытывает страх. Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно. Но когда я нахожусь на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным. Я иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом", – пишет певец в соцсети.

Барских отмечает, что сейчас в горячих точках на востоке страны много его друзей и знакомых. Они защищают страну от агрессора. В свою очередь артист ежедневно интересуется, как они, старается помогать им, собирая гуманитарную помощь, экипировку и многое другое, чтобы поддержать их.

На вопрос, что он в первую очередь сделает после войны, Макс ответил:

"Обниму всех родных и близких. Обниму каждого военного. И поеду с концертами по городам Украины. Я раньше не чувствовал себя патриотом, ведь был, скорее, человеком мира: жил несколько месяцев в году в Штатах, мне это нравилось. Я вообще-то не раз думал даже переехать туда. Но я рад, что этого не произошло. Находясь за границей, я бы не почувствовал такого единства Украины и украинцев. А сейчас я горжусь тем, что я украинец. Я убежден, это самый сильный народ в мире".

Напомним, Макс Барских раскритиковал россиян за их молчание, а также прокомментировал концерт в Лужниках по случаю годовщины аннексии Крыма. Он не стал молчать о зверствах россиян в Буче и анонсировал новую песню для ВСУ.