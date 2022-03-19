"Рабы останутся рабами": Макс Барских отреагировал на концерт на "Лужниках"

Макс Барских – уроженец Херсона, который сейчас является одной из горячих точек на карте боевых действий.

Украинский певец Макс Барских, который с первых дней российской агрессии открыто осудил РФ за войну в Украине и отказался от гастролей там, где имел невероятный успех, опубликовал новый пост в Instagram, посвященный митингу-концерту "Крымская весна", состоявшемуся 18 марта на стадионе "Лужники". На нем собрались свыше 200 тысяч человек.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Артиста возмутил тот момент, что послушать бесплатный концерт и очередные речи Путина собралось больше человек, чем вышло протестовать против кровавой бойни в Украине.

"Очень сложно подобрать слова. В Лужниках устроили концерт, пока идут обстрелы украинских городов, людей и детей русскими солдатами. У меня просто не укладывается в голове, как можно быть настолько бесчеловечными? Сравнить, сколько людей собралось на стадионе и сколько выходило на митинги. Этим все сказано! Рабы останутся рабами. Восхваляйте свою позорную армию и честь! Фашисты – это самое мягкое слово, которое можно подобрать. Эта нация для меня мертва – навсегда!", – написал он.

[ + – ] Макс Барских выбрал для иллюстрации поста весьма красноречивое фото Фото: Cкриншот

Ранее Макс обратился к россиянам с эмоциональной речью, заявив, что ему жаль их, поскольку для них чужды понятия свободы и достоинства. Его также интересовал вопрос, как один человек, Владимир Путин, смог превратить великую державу в помойку.

Затем Барских запретил россиянам использовать свою музыку.

Такие заявления украинского артиста не оставили равнодушными его российских коллег, которые поспешили осудить исполнителя. В итоге между Барских и представителями шоу-бизнеса РФ завязалась серьезная перепалка.