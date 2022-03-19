"Раби залишаться рабами": Макс Барських відреагував на концерт на "Лужниках"

Макс Барських – уродженець Херсона, який зараз є однією з найгарячіших точок на карті бойових дій.

Український співак Макс Барських, який із перших днів російської агресії відкрито засудив РФ за війну в Україні та відмовився від гастролей там, де мав неймовірний успіх, опублікував новий пост у Instagram, присвячений мітингу-концерту "Кримська весна", що відбувся 18 березня на стадіоні "Лужники". На ньому зібралося понад 200 тисяч людей.

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Артиста обурив той момент, що послухати безкоштовний концерт і чергові промови Путіна зібралося більше людей, ніж вийшло протестувати проти кривавої бійні в Україні.

"Дуже складно підібрати слова. У Лужниках влаштували концерт, поки тривають обстріли українських міст, людей і дітей російськими солдатами. У мене просто не вкладається в голові, як можна бути настільки нелюдяними? Порівняти, скільки людей зібралося на стадіоні, та скільки виходило на мітинги. Цим усе сказано! Раби залишаться рабами. Вихваляйте свою ганебну армію та честь! Фашисти – це найм'якше слово, яке можна підібрати. Ця нація для мене мертва – назавжди!" – написав він.

[ + – ] Макс Барських вибрав для ілюстрації посту дуже промовисте фото Фото: Cкриншот

Раніше Макс звернувся до росіян із емоційною промовою, заявивши, що йому шкода їх, оскільки їм чужі поняття свободи та гідності. Його також цікавило запитання, як одна людина, Володимир Путін, змогла перетворити велику державу на смітник.

Потім Барських заборонив росіянам використати свою музику.

Такі заяви українського артиста не залишили байдужими його російських колег, які поспішили засудити виконавця. У результаті між Барських і представниками шоу-бізнесу РФ почалася серйозна суперечка.