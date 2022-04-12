Макс Барских анонсировал песню для ВСУ (видео)

Релиз трека планируется в ближайшее время.

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Украинский исполнитель Макс Барских (Николай Бортник) анонсировал песню, посвященную ВСУ. Короткий отрывок предстоящего трека "Dont F***k with Ukraine" певец выложил в своем Instagram-профиле.

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"Сейчас тяжело находить время на музыку, но это тоже может быть оружием. Работаю над новым треком для ВСУ. Хочу поддержать наших бойцов. Надеюсь закончить его в ближайшее время! А пока делюсь маленьким кусочком", — отметил украинский музыкант.

[ + – ] Макс Барских анонсировал песню для ВСУ

Уже традиционно пост Макса комментирует пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. "Крутяк! Трек точно поддержит боевой дух наших ребят!!!" – отметил Артем.

Напомним, певец Макс Барских вступил в ряды ВСУ и начал изучать военное дело. Артист делится снимками в камуфляже в своих соцсетях.

Также Фокус подробно писал об обращениях Макса Барских к своим коллегам из России и российским фанатам. Артист, долгое время работавший на рынке РФ, после начала полномасштабного российского вторжения отрекся от России как территории своих концертов в будущем.