Макс Барських анонсував пісню для ЗСУ (відео)

Реліз треку планується найближчим часом.

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Український виконавець Макс Барських (Микола Бортник) анонсував пісню, присвячену ЗСУ. Короткий уривок майбутнього треку "Dont F***k with Ukraine" співак виклав у своєму Instagram-профілі.

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"Зараз важко знаходити час на музику, але це також може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюсь закінчити його найближчим часом! А поки ділюсь маленьким шматочком", — зазначив український музикант.

[ + – ] Макс Барських анонсував пісню для ЗСУ

Уже традиційно пост Макса коментує речник СБУ Артем Дехтяренко. "Крутяк! Трек точно підтримає бойовий дух наших хлопців!!!" — зазначив Артем.

Нагадаємо, співак Макс Барських вступив до лав ЗСУ та почав вивчати військову справу. Артист ділиться знімками в камуфляжі у своїх соцмережах.

Також Фокус детально писав про звернення Макса Барських до своїх колег з Росії та російських фанатів. Артист, який довгий час працював на ринку РФ, після початку повномасштабного російського вторгнення відрікся від Росії як території своїх концертів у майбутньому.