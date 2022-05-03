Макс Барських прокоментував чутки про те, нібито він втік з України
Раніше артист вступив у лави ЗСУ.
Ми . Ми з України
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Український співак Макс Барських прокоментував чутки, що ширяться в російських ЗМІ, нібито він втік з України і наразі перебуває в США. Роликом він поділився на своїй Instagram-сторінці.
Микола Бортник (справжнє ім'я та прізвище артиста) переконаний, що видання в РФ спеціально перекрутили інформацію про те, що він виступить на Billboard MusicCon в США, і подали це так, нібито співак уже втік з країни і не збирається повертатися.
"У Росії почали поширювати інформацію про те, що я нібито перебуваю в Америці. Це дуже цікаво читати, будучи в Києві. Але я розумію, чому так відбувається. Побачили статтю Billboard, перекрутили інформацію, почали поширення брехливих новин. А оскільки, на жаль, велика частина цієї країни має проблеми з розумовими процесами, всі із задоволенням підхопили ці брехливі новини і продовжили їх поширення", — зазначив український співак родом з Херсона.
За словами Барських, наразі він перебуває в Києві і тільки очікує на дозвіл тимчасово виїхати на конференцію в Штатах, яка повинна відбутися 13-14 травня 2022.
Нагадаємо, співак Макс Барських виступить на впливовій конференції MusicCon у Лас-Вегасі, де порушить питання війни в Україні.
Також Фокус писав про нову пісню Макса Барських. Після воєнної колискової "Хай буде весна" артист випустив інтернаціональний драйвовий трек, присвячений солдатам України.