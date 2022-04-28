Макс Барських виступить на конференції MusicCon у Лас-Вегасі

Захід відбудеться у межах Billboard Music Awards 2022.

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Український співак Макс Барських виступить на конференції MusicCon у межах Billboard Music Awards 2022. Про це артист розповів на своїй Instagram-сторінці.

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"Нещодавно я отримав запрошення виступити перед міжнародною спільнотою та найвпливовішими музичними журналістами на Billboard MusicCon… Для нас це унікальна можливість розповісти на весь світ про жахіття та звірства, що відбуваються в Україні прямо зараз", — зазначив 32-річний співак.

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Захід відбудеться з 13 по 14 травня 2022 у Лас-Вегасі. Конференція передуватиме церемонії вручення нагород Billboard Music Awards-2022. Програма заходу складатиметься з різних дискусійних панелей. Одну з них очолить український співак. Вона отримала назву на честь майбутнього треку Макса Барських для ЗСУ "Don’t Fuck with Ukraine!". Артист з перших вуст розповість про жахіття війни в Україні.

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На MusicCon 2022 зберуться лідери та інфлюенсери світової музичної індустрії, велика кількість представників міжнародних ЗМІ.

Також Барських відвідає саму премію Billboard Music Awards, яка відбудеться 15 травня 2022.

Нагадаємо, чому співак Макс Барських насправді вступив до лав ЗСУ.

Також Фокус писав про анонс нової пісні Макса Барських, присвяченої для воїнів ЗСУ.