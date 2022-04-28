Макс Барских выступит на конференции MusicCon в Лас-Вегасе

Мероприятие состоится в рамках Billboard Music Awards 2022.

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Украинский певец Макс Барских выступит на конференции MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022. Об этом артист рассказал на своей Instagram-странице.

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"Недавно я получил приглашение выступить перед международным сообществом и самыми влиятельными музыкальными журналистами на Billboard MusicCon… Для нас это уникальная возможность рассказать на весь мир об ужасах и зверствах, которые происходят в Украине прямо сейчас", — отметил 32-летний певец.

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Мероприятие состоится с 13 по 14 мая 2022 года в Лас-Вегасе. Конференция будет предшествовать церемонии вручения наград Billboard Music Awards-2022. Программа мероприятия будет состоять из разных дискуссионных панелей. Одну из них возглавит украинский певец. Она получила название в честь предстоящего трека Макса Барских для ВСУ "Don't Fuck with Ukraine!". Артист из первых уст расскажет об ужасах войны в Украине.

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На MusicCon 2022 соберутся лидеры и инфлюэнсеры мировой музыкальной индустрии, ряд представителей международных СМИ.

Также Барских посетит саму премию Billboard Music Awards, которая состоится 15 мая 2022 года.

Напомним, почему певец Макс Барских на самом деле вступил в ряды ВСУ.

Также Фокус писал об анонсе новой песни Макса Барских, посвященной для воинов ВСУ.