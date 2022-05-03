Макс Барских прокомментировал слухи о том, что он сбежал из Украины

Ранее артист вступил в ряды ВСУ.

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Украинский певец Макс Барских прокомментировал слухи, которые ходят в российских СМИ, якобы он сбежал из Украины и сейчас находится в США. Роликом он поделился на своей Instagram-странице.

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Николай Бортник (настоящее имя и фамилия артиста) убежден, что издания в РФ специально перекрутили информацию о том, что он выступит на Billboard MusicCon в США, и подали это так, что певец уже сбежал из страны и не собирается возвращаться.

[ + – ] Макс Барских о своем "бегстве из страны"

"В России начали распространять информацию о том, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, будучи в Киеве. Но я понимаю, почему так происходит. Увидели статью Billboard, перекрутили информацию, начали распространение лживых новостей. А поскольку, к сожалению, к сожалению, большая часть этой страны имеет проблемы с умственными процессами, все с удовольствием подхватили эти лживые новости и продолжили их распространение", — отметил украинский певец родом из Херсона.

По словам Барских, сейчас он находится в Киеве и только ожидает разрешения временно выехать на конференцию в Штатах, которая должна состояться 13-14 мая 2022 года.

Напомним, певец Макс Барских выступит на влиятельной конференции MusicCon в Лас-Вегасе, где поднимет вопрос войны в Украине.

Также Фокус писал о новой песне Макса Барских. После военной колыбельной "Хай буде весна" артист выпустил интернациональный драйвовый трек, посвященный солдатам Украины.