Макс Барских выпустил новый хит Don't f*ck with Ukraine

Также певец готовится к выступлению на Billboard MusicCon в середине мая

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Сегодня состоялась премьера хита Макса Барских на английском и украинском языках под названием Don't Fuck with Ukraine! Клип появился на официальном канале певца.

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Новый трек Макс Барских посвятил ВСУ и народному сопротивлению. Певец мужеством и силой наших защитников в армии и тех, кто сражается с российскими оккупантами.

В клипе он использовал видеоряд с военных учений ВСУ и боев.

[ + – ] Новый трек Макса Барских Don't f*ck with Ukraine

Певец рассказал, что после лирической военной колыбельной "Буде весна" он почувствовал желание создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев по всему миру.

Так что трек он выпустил на английском и украинском языках.

"Многие с самого начала не верили в Украину и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", — заявил артист. Ранее Макс сообщил, что вступил в ряды ВСУ и уже начал изучать военное дело на учениях.

Но также он ждет разрешение на то, чтобы временно покинуть Украину для участия в Billboard MusicCon, которое пройдет с 13 по 14 мая в Лас-Вегасе. Конференция будет предшествовать церемонии вручения наград Billboard Music Awards-2022.

"Для нас это уникальная возможность рассказать на весь мир об ужасах и зверствах, происходящих в Украине прямо сейчас: об оккупированном Херсоне, уничтоженном Мариуполе, изуродованном Чернигове, Харькове, Донецке. Я расскажу свою историю! А моя история – это история моей страны, это наша история. В финале конференции я спою "Буде весна", — пообещал артист.