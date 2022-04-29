Макс Барских выпустил новый хит Don't f*ck with Ukraine
Также певец готовится к выступлению на Billboard MusicCon в середине мая
Мы . Мы из Украины
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Сегодня состоялась премьера хита Макса Барских на английском и украинском языках под названием Don't Fuck with Ukraine! Клип появился на официальном канале певца.
Новый трек Макс Барских посвятил ВСУ и народному сопротивлению. Певец мужеством и силой наших защитников в армии и тех, кто сражается с российскими оккупантами.
В клипе он использовал видеоряд с военных учений ВСУ и боев.
Певец рассказал, что после лирической военной колыбельной "Буде весна" он почувствовал желание создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев по всему миру.
Так что трек он выпустил на английском и украинском языках.
"Многие с самого начала не верили в Украину и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", — заявил артист. Ранее Макс сообщил, что вступил в ряды ВСУ и уже начал изучать военное дело на учениях.
Но также он ждет разрешение на то, чтобы временно покинуть Украину для участия в Billboard MusicCon, которое пройдет с 13 по 14 мая в Лас-Вегасе. Конференция будет предшествовать церемонии вручения наград Billboard Music Awards-2022.
"Для нас это уникальная возможность рассказать на весь мир об ужасах и зверствах, происходящих в Украине прямо сейчас: об оккупированном Херсоне, уничтоженном Мариуполе, изуродованном Чернигове, Харькове, Донецке. Я расскажу свою историю! А моя история – это история моей страны, это наша история. В финале конференции я спою "Буде весна", — пообещал артист.