Макс Барських випустив новий хіт Don't f*ck with Ukraine

Також співак готується до виступу на Billboard MusicCon у середині травня

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Сьогодні відбулася прем'єра хіта Макса Барських англійською та українською мовами під назвою Don't Fuck with Ukraine! Кліп з'явився на офіційному каналі співака.

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Новий трек Макс Барських присвятив ЗСУ та народному опору. Співак мужністю та силою наших захисників в армії та тих, хто бореться з російськими окупантами.

У кліпі він використав відеоряд з військових навчань ЗСУ та боїв.

[ + – ] Новий трек Макса Барських Don't f*ck with Ukraine

Співак розповів, що після ліричної воєнної колискової "Буде весна" він відчув бажання створити такий інтернаціональний трек, який покаже силу українців у всьому світі.

Тож трек він випустив англійською та українською мовами.

"Багато хто з самого початку не вірив в Україну і думав, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною і мужньою. Проте вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться з російською навалою. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, а й весь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи", — заявив артист. Раніше Макс повідомив, що вступив до лав ЗСУ і вже почав вивчати військову справу на навчаннях.

Але також він чекає дозволу на те, щоб тимчасово залишити Україну для участі у Billboard MusicCon, що проходитиме з 13 по 14 травня в Лас-Вегасі. Конференція передуватиме церемонії вручення нагород Billboard Music Awards-2022.

"Для нас це унікальна можливість розповісти на весь світ про жахіття і звірства, що відбуваються в Україні прямо зараз: про окупований Херсон, знищений Маріуполь, понівечений Чернігів, Харків, Донецьк. Я розповім свою історію! А моя історія — це історія моєї країни, це наша історія. У фіналі конференції я заспіваю "Буде весна", — пообіцяв артист.