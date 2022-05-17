"Меня зовут Николай". Макс Барских планирует сменить сценическое имя

Артист выступил на престижной конференции в США.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинский певец Макс Барских выступил на конференции MusicCon в рамках Billboard Music Awards-2022 в США, где рассказал о войне в Украине и заявил о возможности смены сценического имени.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Я думаю об этом. Макс Барских – мой сценический псевдоним. Мое настоящее имя – Николай. Наверное, я сделаю это со временем", – отметил артист.

[ + – ] Макс Барских на конференции Billboard Music Awards-2022

Певец родом из Херсона поехал в Америку рассказать широкой публике о войне в Украине. Он отметил, что сейчас идет настоящая война между добром и злом.

Относительно своих планов на будущее Барских признался, что пока рано об этом думать, однако артист будет пытаться выходить на рынок Европы и США.

Также Николай Бортник анонсировал новую лирическую песню "Чекай мене", посвященную украинцам, которых война разбрасывала далеко от их дома. Релиз трека запланирован на 29 мая 2022.

А раньше Барских записал военную колыбельную "Буде весна" и разрывной хит "Don't f*ck with Ukraine" (кстати, так и назвали панель на конференции в Лас-Вегасе, которую возглавил Макс).

[ + – ] Макс Барских анонсировал новую песню

"Война разбрасывала украинцев по всему миру, и мы говорим ему "спасибо" за заботу и теплые объятия. Это невозможно переоценить. Мы всегда будем благодарны людям и городам, приютившим наших женщин и детей, за доброту и отзывчивость. Но я уверен, что каждую ночь перед сном украинцы мечтают о возвращении в свои дома, несмотря на то, уцелели они или стоят в руинах", — отметил исполнитель в своих соцсетях.

Напомним, Макс Барских ответил на слухи в российских СМИ, якобы он сбежал из Украины. Певцу выдали временное разрешение на выезд из Украины для выступления в США. После этого он сразу же вернется домой.

Также Фокус писал о причинах, почему Макс Барских решил вступить в ряды ВСУ.