Макс Барских выпустил клип на англоязычную песню об абьюзивных отношениях (видео)

Этим треком музыкант начинает сотрудничать с польским лейблом Warner Music Poland.

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33-летний украинский певец Макс Барских выпустил первый клип на свою англоязычную композицию. Видео появилось на YouTube-канале артиста родом из Херсона.

Николай Бортник (настоящее имя и фамилия музыканта) представил песню "5 Missing Calls" ("5 пропущенных звонков"). Лирическая композиция из будущего англоязычного альбома певца рассказывает о пережитых им абъективных отношениях.

Этим треком Макс Барских начинает сотрудничество с польским лейблом Warner Music Poland. Первые новые композиции украинского певца услышат на концертах международного тура Bestseller World Tour, который начнется 5 мая 2023 в Варшаве.

Новая песня Макса Барских

"Рекомендую слушать в наушниках с закрытыми глазами, представляя, что мы вместе", — прокомментировал свой новый трек музыкант. А фанаты Барских в комментариях пишут о схожести песни с западными композициями.

Новая песня Макса Барских

Несмотря на то, что много лет Макс Барских работал на российском рынке, 24 февраля 2022 года он высказал свою политическую позицию и заявил, что никогда больше не поедет в РФ. Артист поддерживает ВСУ и выпускает новые треки на украинском языке.

Напомним, Макс Барских объявил об очередном изменении своего псевдонима.

Также Фокус писал о песне-обещании Макса Барских.