Цитувала перша леді: хто така Клавдія Петрівна, нова зірка TikTok

Її пісні набирають мільйони переглядів у мережі. При цьому публіці не відомі ні справжнє імʼя виконавиці, ні її обличчя.

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Якщо ви користуєтесь соцмережею TikTok, то точно хоча б раз чули про "лікарів, які діагностували депресію" і "маму, яка каже, що я лінива". Авторкою вірусних хітів є нова українська артистка Клавдія Петрівна (Klavdia Petrivna). У публічному просторі немає інформації про її справжнє імʼя, обличчя співачки також залишається загадкою. Фокус розповідає, що відомо про нову знаменитість соцмереж.

Чому саме Клавдія Петрівна?

Це псевдонім. Так звуть героїню роману Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля". Клавдія Петрівна — матір-одиначка, у яку закохався головний герой твору.

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Нова зірка соцмереж є артисткою українського лейблу NEBO. Вона вже випустила мінізбірку під назвою "Бережи мене". Це особистий щоденник, який Клавдія Петрівна поклала на музику та присвятила мінливості та турбулентності життя кожної сучасної українки. А 13 жовтня 2023 року вона представила новий трек "Імператори".

"Це Нова Легенда! @klavdia_petrivna!!! Вітаємо!", "Обожнюю вашу музику і вашу творчість 🔥 one love", "Супер", — реагують підписники артистки на її нову композицію. А дехто навіть тегає дружину Володимира Зеленського. І це не спроста. Про це пізніше.

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Нова пісня Клавдії Петрівни

Спочатку співачка експериментувала з музикою в GarageBand. А тепер її треки стали вірусними в TikTok, набираючи мільйони переглядів, а перша леді України Олена Зеленська цитує артистку під час публічних появ.

Одна з популярних пісень Клавдії Петрівни

Наприклад, під час свого виступу в рамках Саміту перших леді та джентльменів у вересні 2023 року Олена Зеленська розповідала публіці про важливість обізнаності щодо психічного здоровʼя та депресії зокрема.

"Більшість українців вважають цю тему несерйозною. Пісня навіть така є: "Лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива"", — зазначала перша леді.

Співпраця з OSTY

Свої перші демки зірка соцмереж записувала з молодим українським виконавцем OSTY. Їхній спільний трек "Хто ти" також один з найбільш вірусних у TikTok.

Спільна пісня Клавдії Петрівни та OSTY

Доволі популярною стала пісня "Я щаслива", у якій співається про депресію. Ролики, які користувачі мережі викладають із цією композицією, набирають сотні тисяч переглядів та численні коментарі.

Наразі на YouTube-канал виконавиці підписані 22,5 тис. прихильників її творчості. В Instagram фоловерів вдвічі менше. Здебільшого співачка публікує новини про релізи своїх композицій.

Як уже зазначалося раніше, Клавдія Петрівна не показує свого обличчя. Вона часто викладає відео з видатними голівудськими акторками. Наприклад, Кейт Вінслет, Анджеліною Джолі, Одрі Гепберн тощо.

Instagram Клавдії Петрівни Фото: Скриншот

На головному фото профілю співачки зображена загадкова жінка з цигаркою та в капелюсі з широкими крисами. У мережі шириться інформація, що Клавдія Петрівна молода жінка. Втім, публіці не доступна особиста інформація про зірку соцмереж.

Цитата з пісні Клавдії Петрівни "Я щаслива":

"Про любов навіть не говорю

В Sims 3 чоловічка створю

В середині душі ураган

Відчуйте мій жахливий стан

Лікарі кажуть, що це — депресія

Мама каже, що я — лінива

Навколо якась репресія

Всюди сонце, в мене злива

Всюди сонце, в мене злива

Всюди сонце, в мене злива

Всюди сонце, в мене злива

Але я щаслива".

Цитата з пісні Клавдії Петрівни та OSTY "Хто ти?":

"Ми з тобою перехожі,

Але дуже схожі

Однаково відчуваєм біль.

Бог все бачить

І Бог тобі пробачить,

Рану ніколи не загоїть сіль.

[Приспів]:

Дощ змиє усі сліди,

Я ніколи не дізнаюсь хто ти

Дощ змиє усі сліди,

Я ніколи не дізнаюсь хто ти".

Нагадаємо, Оля Полякова потрапила до лікарні.

Також Фокус писав про скандал зі скасуванням концерту Наді Дорофєєвої у Відні.