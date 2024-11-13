ВСУ меняют правила игры: как улучшит украинскую армию разрешение менять командира

Выдающееся и действительно стратегически важное событие, которое может изменить в ВСУ очень многое: теперь военнослужащие смогут по желанию переводиться в другие подразделения через "Армия+".

За 72 часа электронный рапорт будет обработан и согласован или отклонен с письменным обоснованием. Необоснованный отказ может быть обжалован в Министерстве обороны. Разрешение действующего командира солдатам и сержантам больше не потребуется. Нужны только копия военного билета и рекомендательное письмо от нового подразделения. Конечно, переводиться можно будет только на свободные штатные места. Перевод возможен раз в год и после 6 месяцев службы в подразделении. В новостях этого не писали, но я так понимаю, что переводы будут возможны из боевой части в боевую, из тыловой в тыловую и из тыловой в боевую.

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Этот шаг, по моему мнению, станет геймчейнджером в борьбе с СОЧ. Возможность сменить подразделение станет выходом для тех, кто недоволен командирами. Между командирами начнется конкуренция за бойцов. Те, кто не умеет сохранить людей и мотивировать их, останутся позади. Классные командиры будут иметь пополнение и мотивацию оставаться классными.

Насколько я понимаю, это нововведение стало возможным благодаря министру обороны Рустему Умерову, а внедрять будет заместитель министра по цифровой трансформации Екатерина Черногоренко. Читал также, что в обсуждении инициативы и выдвижении идей сыграли большую роль активисты организаций "Дигнитас", "Вернись Живым", "Принцип", ЦПК.

Это действительно серьезный шаг. Думаю, после первых попыток и ошибок его быстро оценят и он повлияет на реальную мотивацию бойцов ВСУ. Примерно так: если раньше недовольный боец мог либо оставаться демотивированным, впадать в депрессию, либо уходить в СОЧ, то теперь у него есть выбор. И это очень правильно.

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