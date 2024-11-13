ЗСУ змінюють правила гри: як покращить українську армію дозвіл змінювати командира

Визначна і дійсно стратегічно важлива подія, яка може змінити в ЗСУ дуже багато: тепер військовослужбовці зможуть за бажанням переводитись в інші підрозділи через "Армія+".

За 72 години електронний рапорт буде опрацьований та погоджений або відхилений із письмовим обґрунтуванням. Необґрунтована відмова може бути оскаржена в Міністерстві оборони. Дозвіл свого командира солдатам і сержантам більше не буде потрібен. Потрібні лише копія військового квитка та рекомендаційний лист від нового підрозділу. Звичайно, переводитися можна буде лише на вільні штатні місця. Переведення можливе раз на рік та після 6 місяців служби у підрозділі. У новинах цього не писали, але я так розумію, що переведення будуть можливі з бойової частини в бойову, з тилової в тилову та з тилової в бойову.

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Несправедлива мобілізація і масштаби СЗЧ — які проблеми ЗСУ викрив арешт Сергія Гнездiлова

Цей крок, на мою думку, стане геймчейнджером у боротьбі з СЗЧ. Можливість змінити підрозділ стане виходом для тих, хто незадоволений командирами. Між командирами почнеться конкуренція за бійців. Ті, хто не вміє зберегти людей та мотивувати їх, залишаться позаду. Класні командири матимуть поповнення та мотивацію залишатись класними.

Наскільки я розумію, це нововведення стало можливим завдяки міністрові оборони Рустему Умерову, а впроваджувати буде заступниця міністра з цифрової трансформації Катерина Черногоренко. Читав також, що в обговоренні ініціативи та висуванні ідей зіграли велику роль активісти організацій "Дігнітас", "Повернись Живим", "Принцип", ЦПК.

Це дійсно серйозний крок. Гадаю, після перших спроб і помилок його швидко оцінять та він вплине на реальну мотивацію бійців ЗСУ. Приблизно так: якщо раніше незадоволений боєць міг або залишатись демотивованим, впадати в депресію, або піти у СЗЧ, то тепер у нього є вибір. І це дуже правильно.

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