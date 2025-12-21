Не ждите конца войны: что является лучшим психологическим способом дождаться лучших времен

Меня часто спрашивают (правда!), сколько продлится война. Ответ очень прост, хотя и не очень полезен с практической точки зрения. Как всегда, чтобы он стал менее понятным, я добавлю нелепых притч и исторических анекдотов.

Знаменитый ученый и писатель Дуглас Хофштадтер, автор книги "Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда", сформировал закон своего имени:

"Любое дело всегда длится дольше, чем ожидается, даже учитывая закон Хофштадтера".

Эта рекурсивная шутка ссылается сама на себя. В этом ее сила. Потому что это не шутка. Хаос мыслящих систем, хаос второго порядка, обрекает на неудачу любую попытку предсказать будущее. Как только вы начинаете чего-то хотеть, ваш мозг начинает усиленно врать вам же, уменьшая ожидаемые затраты времени, сил, денег на любое дело. А потом получается больше.

То же самое писал Джером Клапка Джером: чтобы вскипятить чайник быстро, вы должны отвернуться от него и сделать вид, что вам абсолютно все равно, когда он там вскипит. Если же чайник начнет подозревать, что вы очень заинтересованы в получении чая, он будет прогреваться бесконечно долго.

Аналогичный феномен прекрасно известен военнослужащим. Автор этих строк в разговоре с другом сформулировал "двенадцатое правило Щедрина", которое звучит так: "Ты обязательно получишь желанную медаль, но только тогда, когда она тебе уже не нужна". Многие опытные ветераны с тех пор согласились, что это правило (к сожалению) работает и касается не только медалей, но и орденов, наградного оружия, повышений в звании и других важных вещей.

Итак, время — понятие не только физическое, но и психологическое.

Так вот.

Война закончится не в какое-то конкретное физическое время, а в то психологическое время, когда украинцы перестанут ждать ее завершения.

...Или летом-осенью 2026 года накануне midterm elections в США (что на самом деле и является наиболее вероятным ответом, но его заслужили лишь те, кто дочитал пост до конца).

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

