Клавдия Петровна внезапно отменила концерты за границей: что произошло (фото)

Артистка попросила фанатов беречь себя. Она планировала выступить в польских городах.

Related video

Украинская певица Клавдия Петровна (Соломия Опрышко) внезапно отменила весенние концерты за рубежом и раскрыла причину. Об этом артистка сообщила своим подписчикам в соцсетях.

Оказалось, что Клавдия Петровна заболела на фоне сложной эпидемиологической ситуации в Украине. И артистка, и ее команда сейчас борются с вирусом, поэтому не могут устроить репетиции, чтобы подготовиться к запланированным выступлениям в Польше.

"Похоже, было опрометчиво с моей стороны устраивать встречи с интеллигенцией во Львове во время сложной эпидемиологической ситуации", — отметила звезда сцены, которая долгое время скрывала свое лицо.

Концерты Клавдия Петровна в польских городах переносятся на начало мая.

"Совсем скоро сообщу вам новые даты", — написала артистка.

Клавдия Петровна отменила концерты за границей

Клавдия Петровна призналась, что очень хочет увидеться с фанатами и приложит максимум усилий, чтобы это точно удалось сделать.

"Берегите себя", — добавила юная знаменитость.

Фолловеры Соломии Опрышко пожелали ей и команде быстрее выздоравливать.

"Я так ждала. Выздоравливайте!!!! До встречи в мае!", "Быстрого выздоровления", "Выздоравливайте всей командой", — пишут пользователи сети.

Клавдия Петровна долго скрывала свое лицо за сценическими образами Фото: Скриншот

Напомним, в чем секрет Клавдии Петровны.

Также Фокус писал о новом клипе Клавдии Петровны.