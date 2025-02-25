Клавдия Петровна внезапно отменила концерты за границей: что произошло (фото)
Артистка попросила фанатов беречь себя. Она планировала выступить в польских городах.
Украинская певица Клавдия Петровна (Соломия Опрышко) внезапно отменила весенние концерты за рубежом и раскрыла причину. Об этом артистка сообщила своим подписчикам в соцсетях.
Оказалось, что Клавдия Петровна заболела на фоне сложной эпидемиологической ситуации в Украине. И артистка, и ее команда сейчас борются с вирусом, поэтому не могут устроить репетиции, чтобы подготовиться к запланированным выступлениям в Польше.
"Похоже, было опрометчиво с моей стороны устраивать встречи с интеллигенцией во Львове во время сложной эпидемиологической ситуации", — отметила звезда сцены, которая долгое время скрывала свое лицо.
Концерты Клавдия Петровна в польских городах переносятся на начало мая.
"Совсем скоро сообщу вам новые даты", — написала артистка.
Клавдия Петровна призналась, что очень хочет увидеться с фанатами и приложит максимум усилий, чтобы это точно удалось сделать.
"Берегите себя", — добавила юная знаменитость.
Фолловеры Соломии Опрышко пожелали ей и команде быстрее выздоравливать.
"Я так ждала. Выздоравливайте!!!! До встречи в мае!", "Быстрого выздоровления", "Выздоравливайте всей командой", — пишут пользователи сети.
Напомним, в чем секрет Клавдии Петровны.
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