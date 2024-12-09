Онука Софії Ротару показала, як виглядає її брат, який втік з України (фото)

Влітку 2022 року Анатолій Євдокименко опинився в Європі. Як він покинув Україну, досі не відомо.

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Онука Софії Ротару показала, як відпочивала зі своїм братом. Кадрами Соня Євдокименко поділилася в Instagram.

Модель запитали, від зустрічі з ким вона відчуває захват. Онука української народної артистки відповіла, що від свого брата Анатолія Євдокименка.

"Завжди", — написала Соня і додала смайлик червоного серця та позначила сторінку брата-музиканта.

На відео SHMN (псевдонім Анатолія) проводив час із сестрою, судячи з усього, на відпочинку.

Анатолій Євдокименко

Що відомо про онука Софії Ротару

Навесні 2022 року Анатолій Євдокименко, якому виповнилося 30 років, разом з батьком намагався незаконно покинути територію України в бік Молдови. Тоді онука Ротару затримали прикордонники ще з декількома іншими чоловіками.

Влітку того ж року Анатолій опинився в Європі. Як він покинув Україну, досі не відомо.

"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. Уже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя", — розповідав SHMN в грудні 2022 року.

Нагадаємо, Софія Ротару переписала квартиру в Москві на свого сина.

Також Фокус писав про нові стосунки онуки Софії Ротару.