Внучка Софии Ротару показала, как выглядит ее брат, который сбежал из Украины (фото)

Летом 2022 года Анатолий Евдокименко оказался в Европе. Как он покинул Украину, до сих пор не известно.

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Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала со своим братом. Кадрами Соня Евдокименко поделилась в Instagram.

Модель спросили, от встречи с кем она испытывает восторг. Внучка украинской народной артистки ответила, что от своего брата Анатолия Евдокименко.

"Всегда", — написала Соня и добавила смайлик красного сердца и отметила страницу брата-музыканта.

На видео SHMN (псевдоним Анатолия) проводил время с сестрой, судя по всему, на отдыхе.

Анатолий Евдокименко

Что известно о внуке Софии Ротару

Весной 2022 года Анатолий Евдокименко, которому исполнилось 30 лет, вместе с отцом пытался незаконно покинуть территорию Украины в сторону Молдовы. Тогда внука Ротару задержали пограничники еще с несколькими другими мужчинами.

Летом того же года Анатолий оказался в Европе. Как он покинул Украину, до сих пор не известно.

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", — рассказывал SHMN в декабре 2022 года.

Напомним, София Ротару переписала квартиру в Москве на своего сына.

Также Фокус писал о новых отношениях внучки Софии Ротару.