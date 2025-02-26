"Пихата провінційна діва": відомий режисер Семен Горов розкритикував Ані Лорак

Співачка стала на бік Росії та навіть хотіла змінити громадянство.

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Відомий український режисер театру, кіно і телебачення, кліпмейкер Семен Горов розкритикував позицію співачки та колишньої народної артистки України Ані Лорак під час війни. Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-проєкту "Наодинці".

Інтерв'ю Семена Горова

Ані Лорак після початку повномасштабної війни стала на бік Росії та навіть мала наміри змінити українське громадянство на російське.

В інтерв'ю режисер Семен Горов зізнався, що більшість українських зірок після слави в російському шоубізнесі змінювалися в гірший бік через нові негативні риси характеру. Він згадав, як знімав Лорак в одному із своїх новорічних мюзіклів: "Вечори на хуторі біля Диканьки", де Лорак зіграла Оксану, а коваля Вакулу — Олег Скрипка.

"Моє ставлення до багатьох українських артистів почало змінюватись щойно вони більшість часу стали проводити не в Україні, а в Росії. Вони просто на очах почали змінюватись, як на мене, в гірший бік. Ставали більш корисними, зухвалими, грубими, скнарами", — пояснив Горов.

Режисер розповів, що коли Ані Лорак стала співпрацювати із Філіпом Кіркоровим у Росії, тоді вже відчувався негативний вплив на її поведінку та зміни у її настроях.

"І навіть Кароліна (справжнє ім'я Ані Лорак – ред..), коли дуже довго була в Росії, її продюсер був Кіркоров, то я почав відчувати, що в мене немає про що з нею розмовляти, що це вже якась інша людина. Не та дівчинка така тонка і глибока, усміхнена, а це якась вже пихата провінційна діва, така хабалка", — заявив режисер.

Нагадаємо, в 2024 році президент України Володимир Зеленський позбавив державних нагород шістьох співаків, які мали звання Народних артистів України. Серед них була Ані Лорак, яка отримала звання у 2008 році.