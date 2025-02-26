"Напыщенная провинциальная дива": известный режиссер Семен Горов раскритиковал Ани Лорак

Певица стала на сторону России и даже хотела сменить гражданство.

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Известный украинский режиссер театра, кино и телевидения, клипмейкер Семен Горов раскритиковал позицию певицы и бывшей народной артистки Украины Ани Лорак во время войны. Об этом он рассказал в интервью YouTube-проекту "Наедине".

Интервью Семена Горова

Ани Лорак после начала полномасштабной войны стала на сторону России и даже намеревалась сменить украинское гражданство на российское.

В интервью режиссер Семен Горов признался, что большинство украинских звезд после славы в российском шоу-бизнесе менялись в худшую сторону из-за новых негативных черт характера. Он вспомнил, как снимал Лорак в одном из своих новогодних мюзиклов: "Вечера на хуторе близ Диканьки", где Лорак сыграла Оксану, а кузнеца Вакулу — Олег Скрипка.

"Мое отношение ко многим украинским артистам начало меняться как только они большую часть времени стали проводить не в Украине, а в России. Они просто на глазах начали меняться, как по мне, в худшую сторону. Становились более полезными, дерзкими, грубыми, скрягами", — пояснил Горов.

Режиссер рассказал, что когда Ани Лорак стала сотрудничать с Филиппом Киркоровым в России, тогда уже чувствовалось негативное влияние на ее поведение и изменения в ее настроениях.

"И даже Каролина (настоящее имя Ани Лорак — ред.), когда очень долго была в России, ее продюсер был Киркоров, то я начал чувствовать, что у меня не о чем с ней разговаривать, что это уже какой-то другой человек. Не та девочка такая тонкая и глубокая, улыбчивая, а это какая-то уже напыщенная провинциальная дива, такая хабалка", — заявил режиссер.

Напомним, в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград шестерых певцов, которые имели звание Народных артистов Украины. Среди них была Ани Лорак, которая получила звание в 2008 году.