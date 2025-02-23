За кермом була матір: в ДТП загинув учасник рок-гурту KISS Карл Кокран

Музикант сидів на задньому сидінні авто, коли його матір врізалась у дерево. Чоловіка намагались врятувати медики, але їм це не вдалось.

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Учасник американського рок-гурту KISS Карл Кокран загинув в автомобільній ДТП, коли за кермом перебували його мати. Про загибель Кокрана повідомили на офіційній сторінці гурту в мережі Х.

"Наш дорогий друг Карл Кокран загинув у автокатастрофі 19 лютого. Карл був надзвичайним вокалістом і гітаристом, він переніс важкий інсульт, але не припиняв боротися, щоб повернутися", — йдеться у повідомленні.

Водночас у департаменті місцевої поліції розповіли деталі ДТП, у якій загинув музикант.

Аварія сталася у місті Бріджвотер. За кермом авто перебувала 90-річна мати музиканта — Арна Кокран. Здаючи назад, вона врізалася в дерево.

Карл сидів на задньому сидінні й через удар його викинуло з авто. Спочатку музиканта зі значними травмами доставили до лікарні, але врятувати його так і не вдалось.

Мати музиканта перебуває у шоковому стані, додали у поліції.

Зазначимо, що рок-гурт KISS був утворений в січні 1973 року та є одним з найуспішніших гуртів в історії рок-музики.

KISS продали 75 мільйонів записів в усьому світі, включаючи 21 мільйон RIAA-сетрифікованих альбомів.

10 квітня 2014 року KISS ввели до Зали слави рок-н-ролу.

Рокери відомі епатажними костюмами та сценічним макіяжем і концертними шоу з піротехнічними ефектами.

Гурт KISS Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, у грудні 2023 гурт KISS дав останній живий концерт у Нью-Йорку.

17 лютого в Італії у віці 97 років помер творець шоколадної пасти Nutella.