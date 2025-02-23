За рулем была мать: в ДТП погиб участник рок-группы KISS Карл Кокран

Музыкант сидел на заднем сиденье авто, когда его мать врезалась в дерево. Мужчину пытались спасти медики, но им это не удалось.

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Участник американской рок-группы KISS Карл Кокран погиб в автомобильном ДТП, когда за рулем находились его мать. О гибели Кокрана сообщили на официальной странице группы в сети Х.

"Наш дорогой друг Карл Кокран погиб в автокатастрофе 19 февраля. Карл был чрезвычайным вокалистом и гитаристом, он перенес тяжелый инсульт, но не прекращал бороться, чтобы вернуться", — говорится в сообщении.

В то же время в департаменте местной полиции рассказали детали ДТП, в котором погиб музыкант.

Авария произошла в городе Бриджвотер. За рулем авто находилась 90-летняя мать музыканта — Арна Кокран. Сдавая назад, она врезалась в дерево.

Карл сидел на заднем сиденье и из-за удара его выбросило из авто. Сначала музыканта со значительными травмами доставили в больницу, но спасти его так и не удалось.

Мать музыканта находится в шоковом состоянии, добавили в полиции.

Отметим, что рок-группа KISS была образована в январе 1973 года и является одной из самых успешных групп в истории рок-музыки.

KISS продали 75 миллионов записей во всем мире, включая 21 миллион RIAA-сетрифицированных альбомов.

10 апреля 2014 года KISS ввели в Зал славы рок-н-ролла.

Рокеры известны эпатажными костюмами и сценическим макияжем и концертными шоу с пиротехническими эффектами.

Группа KISS Фото: Відкриті джерела

Напомним, в декабре 2023 года группа KISS дала последний живой концерт в Нью-Йорке.

17 февраля в Италии в возрасте 97 лет умер создатель шоколадной пасты Nutella.