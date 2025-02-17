Франческа Ривелла проводил исследования, в результате которых разработал самую известную в мире шоколадную пасту. Она состоит из 7 ингредиентов.

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В Италии в возрасте 97 лет умер Франческо Ривелла, итальянский химик, создатель рецепта популярной шоколадной пасты Nutella. Об этом сообщает газета Il Gazzettino.

О смерти химика стало известно 14 февраля, 17 февраля его похоронили в итальянской Альбе.

Родился Ривелла в Барбареско, Италия, а в компании Ferrero начал работать в 1952 году. В 25 лет он, только что получив диплом по броматологической химии в Турине, начал работать в "химической комнате" компании, он сыграл ключевую роль в создании новаторских продуктов, изучая сырье и совершенствуя вкусы.

Будучи техническим менеджером, а затем директором, он проводил исследования, в результате которых разработал самую известную в мире шоколадную пасту Nutella. Он состоит из 7 ингредиентов: в частности, сахара, молока, фундука, какао и включая сахар, фундук, какао и молоко. Он также придумал название шоколадной пасты. Его вкус завоевал сердца миллионов людей во всем мире.

В 25 лет он, только что получив диплом по броматологической химии, начал работать в "химической комнате" компании

Кроме Nutella, Франческо Ривелла создал и другие известные сладости Ferrero — конфеты Mon Cherì, драже Tic Tac, Tic Tac, Kinder Chocolate, Kinder Surprise and Ferrero Rocher.

Продкция компании, над вкусом которой работал Франческо Ривелла

За годы работы Ривелла поднялся до высшего руководства, став доверенной правой рукой Микеле Ферреро.

Они вместе путешествовали по миру, чтобы исследовать сладости с целью усовершенствовать их, а не копировать.

Помимо работы в Ferrero, Ривелла был президентом Ордена химиков Пьемонта. Он вышел на пенсию в 1993 году, проработав в компании 40 лет и оставив после себя богатое наследие в мире сладостей. После выхода на пенсию он поселился в Альбе, где занимался садоводством и наслаждался традиционной игрой с мячом, паллапуньо.

Ривелла оставил трех сыновей, дочь и семь внуков.

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