Режиссер Дэвид Линч умер на 80-м году жизни

В последние годы режиссер страдал от эмфиземы легких. Из-за болезни он едва мог ходить.

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Культовый американский режиссер Дэвид Линч скончался на 80-м году жизни. О его смерти сообщила семья звезды в Facebook.

"С глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за уединение в это время. В мире большая дыра теперь, когда его больше нет с нами. Но, как бы он сказал: "Следи за пончиком, а не за дырочкой. Прекрасный день с золотым солнцем и голубым небом", – говорится в сообщении.

Точная причина смерти режиссера неизвестна, но четыре года назад Линчу поставили страшный диагноз — эмфизема легких. Он очень много курил, причем начал делать это с восьми лет, а в последние месяцы почти задыхался.

Линч проложил весьма своеобразную борозду в американском кинематографе: от того, как он начал снимать экспериментальные короткометражки, как студент-художник, до культового успеха его сюрреалистического первого полнометражного фильма "Голова-ластик" и ряда отмеченных наградами фильмов, включая "Синий бархат", "Дикие сердцем" и "Малхолланд Драйв", а также знаковое телешоу "Твин Пикс". Он получил три номинации на "Оскар" за лучшую режиссуру (за "Синий бархат", "Человек-слон" и "Малхолланд Драйв"), а в 2019 году ему была вручена почетная премия "Оскар" за прижизненные достижения. Он также получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале за фильм "Дикие сердцем" в 1990 году.

Ранее Фокус писал, что Дэвид Линч хотел приехать в Украину.