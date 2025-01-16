Останніми роками режисер страждав від емфіземи легень. Через хворобу він ледь міг ходити.

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Культовий американський режисер Девід Лінч помер на 80-му році життя. Про його смерть повідомила сім'я зірки у Facebook.

"З глибоким жалем повідомляємо про смерть людини і художника Девіда Лінча. Ми були б вдячні за усамітнення в цей час. У світі велика діра тепер, коли його більше немає з нами. Але, як би він сказав: "Стеж за пончиком, а не за дірочкою. Прекрасний день із золотим сонцем і блакитним небом", — ідеться в повідомленні.

Точна причина смерті режисера невідома, але чотири роки тому Лінчу поставили страшний діагноз — емфізема легенів. Він дуже багато курив.

Лінч проклав вельми своєрідну борозну в американському кінематографі: від того, як він почав знімати експериментальні короткометражки, як студент-художник, до культового успіху його сюрреалістичного першого повнометражного фільму "Голова-гумка" і низки відзначених нагородами фільмів, включно із "Синім оксамитом", "Диким серцем" і "Малголланд Драйв", а також знаковим телешоу "Твін Пікс". Він отримав три номінації на "Оскар" за найкращу режисуру (за "Синій оксамит", "Людину-слона" і "Малголланд Драйв"), а 2019 року йому було вручено почесну премію "Оскар" за прижиттєві досягнення. Він також здобув "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі за фільм "Дикі серцем" 1990 року.

Раніше Фокус писав, що Девід Лінч хотів приїхати в Україну.