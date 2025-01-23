Звезда шоу Netflix умерла в 52 года

Во время рождественского отпуска Линн Бан попала в аварию на лыжах и получила травму, которая привела к кровоизлиянию мозг. Ей сделали трепанацию черепа.

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Знаменитый дизайнер ювелирных изделий и звезда шоу Netflix "Империя шика: "Нью-Йорк" (Bling Empire: New York) Линн Бан скончалась на 53-м году жизни. Это произошло через несколько недель после того, как она травмировалась на горнолыжном курорте в Аспене и перенесла экстренную операцию на мозге. О смерти матери на странице знаменитости в Instagram сообщил ее сын Себастьян.

Молодой человек написал, что Линн не стало 20 января.

"Я знаю, что она хотела поделиться своим путешествием после несчастного случая и операции на мозге. Поэтому я подумал, что она будет признательна за последний пост с новостями для людей, которые ее поддерживали. Многие из вас следили за моей мамой, но так и не смогли узнать ее или встретиться с ней лично", – объяснил он.

В своей публикации Себастьян решил больше рассказать о Линн, которая была уроженкой Сингапура.

"Она была и всегда будет моим лучшим другом, лучшей матерью для меня и человеком, который заботился обо всех. На ее лице всегда была улыбка, даже когда во время ее процесса восстановления были трудные времена. Она была борцом до конца и является самой сильной женщиной, которую я знаю. Она была самой веселой и крутой мамой, о которой я когда-либо мог мечтать. Она заботилась обо мне, моем отце и всей нашей семье на протяжении всей своей жизни. Хотя ее уже нет, я сделаю все возможное, чтобы ее никогда не забыли, и чтобы ее жизнь была отмечена так, как она того заслуживает", – пишет убитый горем Себастьян.

Подытоживая свой пост, он добавил:

"В качестве последнего сообщения моей маме я хотел бы просто сказать, что буду скучать по тебе вечно, и закончить тем, что она всегда говорила мне: "Я люблю тебя больше жизни", мама".

Публикацию он дополнил серией снимков с матерью, сделанных в разные годы их жизни, также добавив фото, где Линн запечатлена с мужем и отцом Себастьяна Джеттом Кейном.

Линн очень любила моду

Среди тех, кто отреагировал на пост, немало звезд.

"2025 год потрясает меня в этот момент! Это слишком! Линн, ты всегда будешь нашей крестной феей! Люблю тебя вечно и всегда! Не могу поверить, что пишу это в разделе комментариев. Спасибо за всю радость, которую ты нам принесла!" – написала певица Рианна.

Коллега Линн по шоу Дороти Ванг под публикацией обратилась к сыну покойной:

"Себастьян, мы никогда не встречались, но то, как твоя мама светилась каждый раз, когда говорила о тебе, – я никогда не забуду. Я не забуду так много чудесных вещей о твоей матери. Она была настоящей крутой, но в то же время добрейшим лучом света. Да, она любила свою моду и свою внешность, но на самом деле для нее важнее всего были ты и твой отец, ее племя. Мы все убиты горем".

Что случилось с Линн Бан?

Несколько недель назад Линн рассказала, что ей пришлось перенести экстренную операцию на мозге в канун Рождества после того, как она травмировалась на горнолыжном курорте в Аспене, штат Колорадо. 30 декабря 2024 года опубликовала в Instagram подробное описание инцидента и добавила, что она чувствует себя "благодарной и благословенной" за возможность встретить Новый год после своего опасного для жизни испытания.

Как писала Бан, она была в отпуске.

"В мгновение ока… жизнь может измениться. В канун Рождества, в прекрасный солнечный день в Аспене, во время отпуска с семьей, я попала в аварию на лыжах, которая изменила мою жизнь. На вершине горы я поймала крен и ударилась лицом. К счастью, я всегда надеваю шлем. В тот момент все казалось не таким уж плохим, и я смогла спуститься на лыжах вниз", – рассказывала она.

Линн хотела, чтобы лыжный патруль проверил ее на сотрясение мозга. После осмотра ей сказали, что у нее все в порядке.

Однако звезда чувствовала, что что-то не так, у нее немного болела голова. Тем не менее она планировала отдохнуть и снова отправиться на лыжную трассу.

"Скорая помощь посоветовала мне поехать в больницу на компьютерную томографию. Это спасло мне жизнь. Я поехала в такси с Джеттом, и через 30 минут нам сказали, что у меня кровоизлияние в мозг и меня нужно доставить на вертолете в травматологическую больницу. Последнее, что я помню, это как меня интубировали, и я проснулась после экстренной краниотомии с Джеттом рядом", – продолжила она.

Бан благодарила врачей за спасение и показала фото частично обритой головы после трепанации черепа.

Дебютный сезон "Империи шика" вышел в январе 2021 года, а второй – в мае 2022-го, поскольку его действие было сосредоточено вокруг Лос-Анджелеса. Третий сезон, где Линн снималась в главной роли, и действие которого происходило в Нью-Йорке, вышел в октябре 2022 года.

Вдохновленный успехом фильма 2018 года "Безумно богатые азиаты", документальный сериал без сценария следил за богатыми светскими львицами, которые развлекались и управляли крупным бизнесом.

Линн Бан снялась в третьем сезоне шоу о жизни богатых и знаменитых

Линн была владелицей ювелирного дома Lynn Ban Jewelry, ее изделия носили такие звезды, как Рианна, Бейонсе, Мадонна, Кендрик Ламар, Карди Би и многие другие звезды первой величины. У нее более 25 лет опыта работы в индустрии моды. Она жила и работала в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Ее работы публиковались в Vogue и его международных изданиях, а также в ELLE, Harper's Bazaar, W Magazine и V Magazine.

Ранее Фокус писал, что умер культовый режиссер Дэвид Линч. Его погубило давнее пристрастие к курению.