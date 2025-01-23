Зірка шоу Netflix померла у 52 роки

Під час різдвяної відпустки Лінн Бан потрапила в аварію на лижах і дістала травму, що призвела до крововиливу мозку. Їй зробили трепанацію черепа.

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Знаменита дизайнерка ювелірних виробів і зірка шоу Netflix "Імперія шику: "Нью-Йорк" (Bling Empire: New York) Лінн Бан померла на 53-му році життя. Це сталося через кілька тижнів після того, як вона травмувалася на гірськолижному курорті в Аспені та перенесла екстрену операцію на мозку. Про смерть матері на сторінці знаменитості в Instagram повідомив її син Себастьян.

Молодий чоловік написав, що Лінн не стало 20 січня.

"Я знаю, що вона хотіла поділитися своєю подорожжю після нещасного випадку та операції на мозку. Тому я подумав, що вона буде вдячна за останній пост із новинами для людей, які її підтримували. Багато хто з вас стежив за моєю мамою, але так і не зміг пізнати її або зустрітися з нею особисто", – пояснив він.

У своїй публікації Себастьян вирішив більше розповісти про Лінн, яка була уродженкою Сінгапуру.

"Вона була і завжди буде моїм найкращим другом, найкращою матір'ю для мене і людиною, яка піклувалася про всіх. На її обличчі завжди була посмішка, навіть коли під час її процесу відновлення були важкі часи. Вона була борцем до кінця і є найсильнішою жінкою, яку я знаю. Вона була найвеселішою і найкрутішою мамою, про яку я коли-небудь міг мріяти. Вона дбала про мене, мого батька і всю нашу сім'ю протягом усього свого життя. Хоча її вже немає, я зроблю все можливе, щоб її ніколи не забули, і щоб її життя було вшановане так, як вона на те заслуговує", – пише вбитий горем Себастьян.

Підсумовуючи свій пост, він додав:

"Як останнє повідомлення моїй мамі я хотів би просто сказати, що буду сумувати за тобою вічно, і закінчити тим, що вона завжди говорила мені: "Я люблю тебе більше за життя", мамо".

Публікацію він доповнив серією знімків з матір'ю, зроблених у різні роки їхнього життя, також додавши фото, де Лінн зображена з чоловіком і батьком Себастьяна Джеттом Кейном.

Лінн дуже любила моду

Серед тих, хто відреагував на пост, чимало зірок.

"2025 рік вражає мене в цей момент! Це занадто! Лінн, ти завжди будеш нашою хрещеною феєю! Люблю тебе вічно і завжди! Не можу повірити, що пишу це в розділі коментарів. Дякую за всю радість, яку ти нам принесла!" – написала співачка Ріанна.

Колега Лінн по шоу Дороті Ванг під публікацією звернулася до сина покійної:

"Себастьян, ми ніколи не зустрічалися, але те, як твоя мама світилася щоразу, коли говорила про тебе, — я ніколи не забуду. Я не забуду так багато чудових речей про твою матір. Вона була справжньою крутою, але водночас найдобрішим променем світу. Так, вона любила свою моду і свою зовнішність, але насправді для неї найважливіше були ти і твій батько, її плем'я. Ми всі вбиті горем".

Що сталося з Лінн Бан?

Кілька тижнів тому Лінн розповіла, що їй довелося перенести екстрену операцію на мозку напередодні Різдва після того, як вона травмувалася на гірськолижному курорті в Аспені, штат Колорадо. 30 грудня 2024 року опублікувала в Instagram докладний опис інциденту і додала, що вона почувається "вдячною і благословенною" за можливість зустріти Новий рік після свого небезпечного для життя випробування.

Як писала Бан, вона була у відпустці.

"В одну мить... життя може змінитися. Напередодні Різдва, в прекрасний сонячний день в Аспені, під час відпустки з родиною, я потрапила в аварію на лижах, яка змінила моє життя. На вершині гори я зловила крен і вдарилася обличчям. На щастя, я завжди одягаю шолом. У той момент усе здавалося не таким уже й поганим, і я змогла спуститися на лижах вниз", – розповідала вона.

Лінн хотіла, щоб лижний патруль перевірив її на струс мозку. Після огляду їй сказали, що в неї все гаразд.

Однак зірка відчувала, що щось не так, у неї трохи боліла голова. Проте вона планувала відпочити і знову вирушити на лижну трасу.

"Швидка допомога порадила мені поїхати в лікарню на комп'ютерну томографію. Це врятувало мені життя. Я поїхала в таксі з Джеттом, і за 30 хвилин нам сказали, що у мене крововилив у мозок і мене потрібно доставити на вертольоті в травматологічну лікарню. Останнє, що я пам'ятаю, це як мене інтубували, і я прокинулася після екстреної краніотомії з Джеттом поруч", – продовжила вона.

Бан дякувала лікарям за порятунок і показала фото частково поголеної голови після трепанації черепа.

Дебютний сезон "Імперії шику" вийшов у січні 2021 року, а другий – у травні 2022-го, оскільки його дія була зосереджена навколо Лос-Анджелеса. Третій сезон, де Лінн знімалася в головній ролі, і дія якого відбувалася в Нью-Йорку, вийшов у жовтні 2022 року.

Натхненний успіхом фільму 2018 року "Шалено багаті азіати", документальний серіал без сценарію стежив за багатими світськими левицями, які розважалися і керували великим бізнесом.

Лінн Бан знялася в третьому сезоні шоу про життя багатих і знаменитих

Лінн була власницею ювелірного дому Lynn Ban Jewelry, її вироби носили такі зірки, як Ріанна, Бейонсе, Мадонна, Кендрік Ламар, Карді Бі та багато інших зірок першої величини. У неї понад 25 років досвіду роботи в індустрії моди. Вона жила і працювала в Нью-Йорку, Лондоні та Парижі. Її роботи публікувалися в Vogue і його міжнародних виданнях, а також в ELLE, Harper's Bazaar, W Magazine і V Magazine.

Раніше Фокус писав, що помер культовий режисер Девід Лінч. Його згубила давня пристрасть до куріння.