В Італії у віці 97 років помер творець шоколадної пасти Nutella

Франческа Рівелла проводив дослідження, в результаті яких розробив найвідомішу в світі шоколадну пасту. Вона складається з 7 інгредієнтів.

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В Італії у віці 97 років помер Франческо Рівелла, італійський хімік, творець рецепту популярної шоколадної пасти Nutella. Про це повідомляє газета Il Gazzettino.

Про смерть хіміка стало відомо 14 лютого, 17 лютого його поховали в італійській Альбі.

Народився Рівелла в Барбареско, Італія, а в компанії Ferrero почав працювати в 1952 році. У 25 років він, щойно отримавши диплом з броматологічної хімії в Турині, почав працювати у "хімічній кімнаті" компанії, він відіграв ключову роль у створенні новаторських продуктів, вивчаючи сировину та вдосконалюючи смаки.

Будучи технічним менеджером, а потім директором він проводив дослідження, в результаті яких розробив найвідомішу в світі шоколадну пасту Nutella. Вона складається з 7 інгредієнтів: зокрема, цукру, молока, фундука, какао та включаючи цукор, фундук, какао та молоко. Він також вигадав назву шоколадної пасти. Її смак завоював серця мільйонів людей у ​​всьому світі.

У 25 років він, щойно отримавши диплом з броматологічної хімії, почав працювати у "хімічній кімнаті" компанії

Крім Nutella, Франческо Рівелла створив і інші відомі солодощі Ferrero — цукерки Mon Cherì, драже Tic Tac, Tic Tac, Kinder Chocolate, Kinder Surprise and Ferrero Rocher.

Продкція компанії, над смаком якої працював Франческо Рівелла

За роки роботи Рівелла піднявся до вищого керівництва, ставши довіреною правою рукою Мікеле Ферреро.

Вони разом подорожували світом, щоб досліджувати солодощі з метою вдосконалити їх, а не копіювати.

Окрім роботи у Ferrero, Рівелла був президентом Ордену хіміків П’ємонту. Він вийшов на пенсію в 1993 році, пропрацювавши в компанії 40 років і залишивши після себе багату спадщину у світі солодощів. Після виходу на пенсію він оселився в Альбі, де займався садівництвом і насолоджувався традиційною грою з м’ячем, паллапуньо.

Рівелла залишив трьох синів, доньку та семеро онуків.

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