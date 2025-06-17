Показала разрушенный полностью подъезд: София Ротару отреагировала на обстрел Киева (фото)

Украинская певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел россиянами столицы Украины в ночь на 17 июня, в результате которого погибло 14 человек.

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В Instagram артистка опубликовала фото, на котором показала разрушенную многоэтажку в Соломенском районе. Российская ракета полностью уничтожила целый подъезд.

Традиционно Ротару не была многословной. Она лишь показала кадр разрушения, написала "Киев. 17.06.2025", добавив эмодзи в виде разбитого сердца.

София Ротару отреагировала на обстрел Киева Фото: скриншот

Обстрел Киева 17 июня

Разрушения в результате российской атаки зафиксированы в семи районах столицы, в частности, Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Оболонском и Шевченковском. Повреждены жилые дома, автомобили и другие помещения. По состоянию на утро известно о 14 погибших. 18 июня будет Днем траура в Киеве.

Где сейчас София Ротару

После начала полномасштабной войны артистка не слишком активна в соцсетях, она только поздравляет родных с праздниками и реагирует на государственные праздники и трагедии, в частности удар по "Охматдету" 8 июля 2024 года, по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Аурика Ротару по состоянию на 2025 год говорила, что она живет рядом с сестрой в Киеве.

"Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", — говорила сестра народной артистки.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Во время атаки на Киев было повреждено общежитие Авиационного института.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в Киеве нашли фрагменты кассетных боеприпасов, призванных увеличивать количество жертв.

Кроме того, сестра Софии Ротару Аурика призналась, что народная артистка находится в Украине во время войны и волнуется из-за всего, что происходит в стране.