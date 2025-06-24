Российские штурмовики разбегаются на Сумщине из-за больших потерь, — СНБО

В Сумской области российские оккупанты из-за удачных действий Сил обороны вынуждены отступать на определенных участках фронта. Вместе с тем, в регионе продолжаются ожесточенные бои.

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Это влияет на моральное состояние в ВС РФ. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"На Сумщине, несмотря на приказы российских командиров штурмовикам постоянно идти вперед, из-за потерь некоторые россияне бросают позиции. На Курщине в тыловых Льгове, Рыльске, куда забрасывают пополнение, есть дезертирство", — проинформировал Коваленко.

Он добавил, что сложные бои продолжаются, но постоянные штурмы в приграничье с потерями на Сумщине у россиян, и определенные удачные действия украинских сил, влияют существенно на моральное состояние российских военных.

Военный 24 ОМБр ВСУ Станислав Бунятов в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" 24 июня сообщил, что на Сумщине улучшилось взаимодействие украинских подразделений.

"Наконец на Сумском направлении начинает появляться хоть какое-то взаимодействие и слаженная работа подразделений. До идеала еще далеко, но даже минимальная координация уже создала п**арам немалые трудности — и в обороне, и в наступлении", — написал он.

Напомним, что в ночь на 24 июня ВС РФ нанесли удар "шахедами" по Харькову и селу в Верхнесыроватской общине Сумской области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Также 22 июня главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска успешно отражают наступательные попытки ВС РФ в направлении Юнаковки, стабилизировав ситуацию на границе Сумской и Харьковской областей.