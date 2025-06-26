50 минут, способные изменить войну: что осталось "за дверью" встречи Зеленского и Трампа в Гааге

В среду, 25 июня в Гааге состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и США. О чем договорились лидеры и какой вес на данном этапе российско-украинской войны имеет личный разговор Зеленского с Трампом, выяснял Фокус.

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О том, что президент Соединенных Штатов "вероятно" встретится с украинским коллегой на полях саммита НАТО рассказал накануне журналистам сам Трамп на борту Air Force One.

"Я скажу ему (Зеленскому — ред.): "Как дела?". Он в затруднительном положении, он вообще не должен был там оказаться", — цитирует Le Monde главу Америки. Несколько позже о намерениях Трампа провести встречу с украинским визави в кулуарах саммита Североатлантического Альянса в Гааге, на условиях анонимности сообщил Politico представитель Белого дома.

Эксперт: "Главное для нас, чтобы Соединенные Штаты в дальнейшем оставались в мирно-переговорном процессе" Фото: Getty Images

Между тем официальных анонсов встречи двух лидеров не было ни со стороны Киева, ни со стороны Вашингтона. Вероятно, это связано с тем, что заранее анонсированная на 17 июня встреча Зеленского и Трампа в Канаде не состоялась из-за досрочного отъезда президента США с саммита G7. Собственно учитывая то, что нынешний лидер Соединенных Штатов склонен к принятию достаточно неожиданных ситуативных решений, вероятность встречи украинского и американского лидеров до последнего оставалась под вопросом. Впрочем, в конце концов диалог Зеленского с Трампом таки состоялся и длился около 50-ти минут, что значительно дольше, чем было предусмотрено регламентом. Наряду с тем запланированное общение с журналистами президентов Украины и США по итогам встречи было отменено.

О чем говорили и договорились президенты Украины и США

По итогам встречи, которую Владимир Зеленский назвал "длительной и содержательной", глава украинского государства написал в Telegram: "Охватили все действительно значимые вопросы. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира".

Политолог предполагает, что Зеленский во время встречи с Трампом в Гааге, убеждал его "дать добро" на закупку американского оружия для Украины Фото: Getty Images

Зато Дональда Трампа во время его подхода к прессе спросили, как прошла встреча с Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня. На это американский лидер ответил следующим образом: "Нет-нет... Я просто хотел знать, как у него дела. Он был очень милым. Иногда у нас были небольшие споры. Из этой встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы это (война — ред.) закончилось. Мне надо поговорить с Владимиром Путиным, посмотрим, сможем ли мы это завершить, но у меня была хорошая встреча с Зеленским".

Какую тактику и почему занял Трамп в процессе мирного урегулирования

Комментируя Фокусу встречу президентов Зеленского и Трампа в Гааге, политолог Алексей Якубин подчеркнул: "Прежде всего, следует обратить внимание на то, что эта встреча происходила в момент, когда переговорный процесс в Стамбуле серьезно забуксовал. И мне кажется, что учитывая этот факт, с учетом того, что Москва имитирует процесс, США сейчас говорят и Украине, и России, что, вы, мол, договаривайтесь между собой, а когда будете готовы действительно реально и предметно говорить о реальных вещах — обращайтесь к нам. То есть, по моему убеждению, Трамп пока считает, что российско-украинская война еще не созрела к реальным мирным переговорам. Но, подчеркиваю, для нас важно, что эта встреча состоялась, потому что мы же помним скандальную историю с саммитом G7, когда президент США фактически сорвал переговоры с украинским президентом. Поэтому, сам факт проведения встречи — безусловный плюс. Впрочем, главное для нас, чтобы Соединенные Штаты в дальнейшем оставались в мирно-переговорном процессе. И этой цели, судя по заявлениям Трампа, Зеленский на данном этапе достиг".

Политолог предполагает, что Зеленский во время встречи с Трампом в Гааге, убеждал его "дать добро" на закупку американского оружия для Украины ресурсами европейских союзников.

"Расчет такой: ВПК США, когда речь идет о десятках миллиардов, очень быстро найдет рычаги давления на Трампа и те же ракеты к системам Patriot в Украину пойдут", — замечает Алексей Якубин.

По убеждению эксперта, Трампу "не дают спать" мысли о Нобелевской премии мира, а достижение урегулирования в российско-украинской войне может стать решающим пазлом на пути к достижению этой цели.

Наряду с тем, политолог считает, что президент США проводит очень гибкую политику по отношению к России, отодвигая постоянно в дальний угол вопрос введения более жестких санкций в отношении РФ.

"Даже по итогам нынешней встречи Зеленского и Трампа кейс антироссийских рестрикций не звучит ни от одной из сторон. А это значит, что у Трампа есть четкое желание договориться с Россией в том смысле, чтобы перетянуть ее на свою сторону в будущем противостоянии с Китаем. Но если подвести черту под встречей Зеленского и Трампа в Гааге, то следует констатировать, что плюсов для нас здесь гораздо больше. Прежде всего, это касается будущих закупок американского вооружения для ВСУ", — заключает Алексей Якубин.

Действительно ли Трамп стремится усадить Путина за стол переговоров

В то же время политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Как по мне, встреча президентов Зеленского и Трампа в Гааге "подсветила" кейс попытки усадить Путина за реальный, а не имитационный стол мирных переговоров. И здесь речь не идет о Стамбуле, где кроме гуманитарных вопросов вроде обмена пленными ничего не решается. В данном случае, по моему мнению, речь идет о попытке организовать трехстороннюю встречу в формате "Путин-Зеленский-Трамп". Считаю, что и у украинской, и у американской стороны есть понимание, что именно в таких условиях можно изменить тот трек войны, который развивается по состоянию на сейчас".

Встреча президентов Зеленского и Трампа в Гааге "подсветила" кейс попытки всадить Путина за реальный, а не имитационный стол мирных переговоров Фото: Коллаж: Фокус

Важнейшим моментом переговоров украинского и американского лидеров политолог считает вопрос "серьезного военного пакета": "Очевидно, что этот вопрос мы должны были бы обсуждать с США еще на встрече в Кананаскисе на саммите "Большой семерки", но, тогда, как известно, не сложилось. Тем не менее, вопрос остается не просто чрезвычайно актуальным — он горит и пылает. Учитывая проактивность Трампа на иранском направлении, сейчас продажа нам Patriot не будет выглядеть как действие, направленное против мира. Наоборот — своей проактивностью на Ближнем Востоке Трамп как раз ярко продемонстрировал, что мира можно предельно оперативно достичь именно через силу", — отмечает эксперт.

В данном контексте политолог прогнозирует, что Украина вскоре сможет получить те ракеты, которые предназначались в рамках предыдущих договоренностей для Украины, но в конце концов были переданы США на Ближний Восток. Между тем, следующие поставки оружия из Соединенных Штатов, убежден политолог, будут только за деньги, но главное здесь, акцентирует Игорь Чаленко, что они таки будут. И в этом смысле, отмечает эксперт, Киев может полагаться на ресурсы союзников.

Кстати, если говорить о союзниках, то в рамках своего визита в Гаагу, президент Зеленский встретился не только с Трампом, но и с генсеком Альянса Марком Рютте, лидерами формата E5 (включает страны "коалиции решительных": Германию, Великобританию, Францию, Италию и Польшу), а также руководством "нормандской пятерки", в которую входят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Кроме того, глава государства провел отдельную встречу с премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. В ходе всех этих встреч, по словам Владимира Зеленского, именно вопрос дальнейшей военно-финансовой поддержки Украины был ключевым.